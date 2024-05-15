詐團成員有女檢察官？ 北檢：不是司法人員

台北地檢署。（資料照）

2024/05/15 11:23

〔記者王定傳／台北報導〕週刊報導，台北地檢署偵辦律師鄭鴻威勾結詐騙集團洩密案發現，詐團中有一名暱稱「吳檢察官」成員，另外，桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌替其男友、此次也涉案被起訴的律師朱一品出謀策劃；台北地檢署今表示，週刊報導的「吳檢察官」並非吳亞芝，其真實身分亦非司法人員，特予澄清，至於吳亞芝是否涉有行政不法等情事，已將相關事證陳請高等檢察署調查。

《鏡週刊》報導，朱一品2022年4月間想加入鄭鴻威的團隊接案，後來案子都被另名律師陳漢笙（本案共犯已遭起訴）搶走，吳亞芝即在LINE對話中對朱說：「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」；此外，吳亞芝會幫男友朱一品即時監看「律師派案群組」，告訴朱一品有被派到案子，甚至曾在LINE中建議男友可與鄭鴻威談合作模式，事後朱一品即與鄭鴻威長期合作，並提供應訊的筆錄大綱。

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《鏡週刊》還報導，「銀河車隊-美國」詐欺犯罪集團的上游成員，在通訊軟體telegram上有一個名為「吳檢察官」的人，鄭鴻威在告訴「吳檢察官」遭逮的被告供出上游後，「吳檢察官」即找該被告算帳，台北地檢署也正比對相關資料，要調查「吳檢察官」是否為吳亞芝。

北檢表示，本案起訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員『吳檢察官』」，並非報導中所提及的桃園地檢署檢察官吳亞芝，其真實身分亦非司法人員，特予澄清；至於吳亞芝是否涉有行政不法等情事，已將相關事證陳請高等檢察署調查。

北檢強調，為維護司法權的有效行使與民眾信賴，本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，仍將持續清查、偵辦。

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