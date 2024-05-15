為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

詐團成員有女檢察官？ 北檢：不是司法人員

台北地檢署。（資料照）

台北地檢署。（資料照）

2024/05/15 11:23

〔記者王定傳／台北報導〕週刊報導，台北地檢署偵辦律師鄭鴻威勾結詐騙集團洩密案發現，詐團中有一名暱稱「吳檢察官」成員，另外，桃園地檢署檢察官吳亞芝涉嫌替其男友、此次也涉案被起訴的律師朱一品出謀策劃；台北地檢署今表示，週刊報導的「吳檢察官」並非吳亞芝，其真實身分亦非司法人員，特予澄清，至於吳亞芝是否涉有行政不法等情事，已將相關事證陳請高等檢察署調查。

《鏡週刊》報導，朱一品2022年4月間想加入鄭鴻威的團隊接案，後來案子都被另名律師陳漢笙（本案共犯已遭起訴）搶走，吳亞芝即在LINE對話中對朱說：「好吧！我只是覺得這個是打進去這個詐騙圈子的好機會」；此外，吳亞芝會幫男友朱一品即時監看「律師派案群組」，告訴朱一品有被派到案子，甚至曾在LINE中建議男友可與鄭鴻威談合作模式，事後朱一品即與鄭鴻威長期合作，並提供應訊的筆錄大綱。

《鏡週刊》還報導，「銀河車隊-美國」詐欺犯罪集團的上游成員，在通訊軟體telegram上有一個名為「吳檢察官」的人，鄭鴻威在告訴「吳檢察官」遭逮的被告供出上游後，「吳檢察官」即找該被告算帳，台北地檢署也正比對相關資料，要調查「吳檢察官」是否為吳亞芝。

北檢表示，本案起訴書證據清單及待證事實中所載「與詐欺集團上游成員『吳檢察官』」，並非報導中所提及的桃園地檢署檢察官吳亞芝，其真實身分亦非司法人員，特予澄清；至於吳亞芝是否涉有行政不法等情事，已將相關事證陳請高等檢察署調查。

北檢強調，為維護司法權的有效行使與民眾信賴，本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，仍將持續清查、偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
勾結詐團 16律師1會計師起訴
2024/05/14 05:30

勾結詐團 16律師1會計師起訴
涉詐律師鄭鴻威續押禁見3個月 檢方當庭爆他錢藏法官辦公室
2024/05/13 17:59

涉詐律師鄭鴻威續押禁見3個月 檢方當庭爆他錢藏法官辦公室

繳稅失血免驚！網路這樣辦大可暢快省
涉詐律師鄭鴻威爆錢藏法官辦公室 橋院法官認曾代轉交律師費
2024/05/15 00:16

涉詐律師鄭鴻威爆錢藏法官辦公室 橋院法官認曾代轉交律師費
律師鄭鴻威涉詐爆錢藏法官辦公室 北檢：不排除傳喚石姓法官
2024/05/14 12:10

律師鄭鴻威涉詐爆錢藏法官辦公室 北檢：不排除傳喚石姓法官
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播