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首頁　>　社會

疑鞭炮射進民宅起火 遶境信徒搬輪椅救老婦逃生

東港船頭路民宅傳出火警。（消防局提供）

東港船頭路民宅傳出火警。（消防局提供）

2024/04/29 21:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮船頭路今天傳出民宅火警，屋主女兒看到冒煙後，即聽聞爆炸聲，隨後就出現熊熊烈火從2樓窗戶冒出，當時正遶境經過的陣頭信眾，見有人求救，趕緊衝入屋內把行動不變的老婦搬上輪椅並搬出房間，所幸無人受傷。

這起火警發生在今天中午左右，由於火勢猛烈，屏東消防局獲報後，派遣東港、南州、林邊等三分隊與第三大隊部共計8車16人由指揮官大隊長許朝陽帶隊前往，發現現場為3樓建築，2樓起火燃燒，立即佈線搶救，並在到場後10分鐘即控制火勢、18分鐘後即撲滅火勢並著手殘火處理。

由於起火當下，東港鎮某媽祖廟正舉行遶境，當時正在2樓另間房的屋主女兒指出，當時聽到鞕炮聲後不久，在2樓另間房的她就見到煙霧和聞到煙味，隨後就傳出玻璃破裂的聲音，接著就見到熊熊火勢，由於奶奶行動不便，趕緊下來呼救，隨後也有遶境隊伍的民眾進入將奶奶搬出房間，還好2人都沒事。

不過，也有人目擊當時有名身穿白衣的男子到該起火民宅間燃放沖天炮，且隨後就出現煙霧，疑似與遶境的鞕炮有關，但詳細原因仍有待調查，消防局則強調，現場無人受傷，起火原因由火調人員調查中，主辦遶境的宮廟則指出，事前已呼籲再呼籲切莫於遶境途中放炮，但因為遶境民眾出入較多，難以完全約束，強調會持續宣導。

東港船頭路民宅傳出火警。（消防局提供）

東港船頭路民宅傳出火警。（消防局提供）

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