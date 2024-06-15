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有史以來最熱5月！全球均溫連12個月創新高

哥白尼氣候變遷服務中心指出，2024年5月為全球有史以來最熱的5月，過去一年（2023年6月至2024年5月）的全球平均溫度也創歷史新高，比1850-1900年的工業化前平均值高出1.63度。（圖擷自C3S）

哥白尼氣候變遷服務中心指出，2024年5月為全球有史以來最熱的5月，過去一年（2023年6月至2024年5月）的全球平均溫度也創歷史新高，比1850-1900年的工業化前平均值高出1.63度。（圖擷自C3S）

2024/06/15 09:28

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕科技部「台灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫（TCCIP）」昨分享，2024年5月是全球有史以來最熱的5月，且也是全球平均溫度連續第12個月創下對應月份的新高溫紀錄，同時也是自2023年7月以來，連續第11個月比平均值達到或超過1.5度。

TCCIP網站昨引述哥白尼氣候變遷服務中心（Copernicus Climate Change Service, C3S）的數據指出，2024年5月為全球有史以來最熱的5月，並指5月的全球平均溫度比工業化前（1850-1900年）平均值高出1.52度，同時這也是全球平均溫度連續第12個月創下對應月份的新高溫紀錄。

TCCIP也指出，過去一年（2023年6月至2024年5月）的全球平均溫度創歷史新高，比1991-2020年平均值高出0.75度，比1850-1900年的工業化前平均值高出1.63度。

TCCIP也指出，世界氣象組織與英國氣象局也發布了新的氣候預測報告，未來5年中至少會有1年將成為有紀錄以來最熱的1年。哥白尼氣候變遷服務中心也指出，這12個月的紀錄令人震驚，但並不意外，即使這段連續高溫的紀錄之後中斷，但氣候變遷的總體趨勢不會改變。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也在臉書分享，今年5月溫度再創紀錄，包含全球陸地、海洋，北半球及南半球都熱爆，今年1月至5月也是破紀錄。

哥白尼氣候變遷服務中心指出，2024年5月為全球有史以來最熱的5月，5月的全球平均溫度比工業化前（1850-1900年）平均值高出1.52度，同時這也是全球平均溫度連續第12個月創下對應月份的新高溫紀錄。（圖擷自C3S）

哥白尼氣候變遷服務中心指出，2024年5月為全球有史以來最熱的5月，5月的全球平均溫度比工業化前（1850-1900年）平均值高出1.52度，同時這也是全球平均溫度連續第12個月創下對應月份的新高溫紀錄。（圖擷自C3S）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分享，今年5月溫度再創紀錄，包含全球陸地、海洋，北半球及南半球都熱爆，今年1月至5月也是破紀錄。（圖擷自臉書）

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興分享，今年5月溫度再創紀錄，包含全球陸地、海洋，北半球及南半球都熱爆，今年1月至5月也是破紀錄。（圖擷自臉書）

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