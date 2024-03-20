丈夫「放角仔」妻子遭押走 三重警速赴苗栗救出肉票

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/20 20:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重今天上午驚傳當街擄人，曾姓女子遭多名惡煞在鬧區當街押走，丈夫黃男焦急報案，專案小組擴大追查，發現黃男經營高利貸「棒角啊（台語）」，疑與嫌犯結怨，惡煞憤而押走陳妻到苗栗洩憤；專案小組掌握惡煞駕犯案車輛將人押到苗栗縣通霄，立即南下，六小時內救出曾女，正將陳姓、楊姓及林姓嫌犯押解回三重偵訊，目前不排除高利貸放貸引發糾紛。

據了解，三重警分局今天上午近12時獲報，三重集美街文教區附近傳出一名39歲曾姓女子遭當街押走，曾女丈夫40歲黃男見狀連忙報案，警方到場時，嫌犯已逃逸。

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初步了解為被害人曾女丈夫黃男經營高利貸「放角仔」，與陳嫌引發債務糾紛，展開追查緝。

三重警分局偵查隊、轄區派出所組成專案小組，擴大調閱監視器，鎖定一部黑色轎車涉案，鎖定路線通報攔截圍捕，但發現嫌犯駕車沿著高速公路南下，到苗栗通宵一帶，專案小組掌握情資、確認肉票在內後強行攻堅，查獲犯嫌34歲陳姓主嫌、21歲楊嫌及24歲林嫌等3人到案，案發後6小時成功營救被害人，現場幸無人員受傷，正押解回三重偵訊。

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

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