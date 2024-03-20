為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

丈夫「放角仔」妻子遭押走 三重警速赴苗栗救出肉票

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

2024/03/20 20:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重今天上午驚傳當街擄人，曾姓女子遭多名惡煞在鬧區當街押走，丈夫黃男焦急報案，專案小組擴大追查，發現黃男經營高利貸「棒角啊（台語）」，疑與嫌犯結怨，惡煞憤而押走陳妻到苗栗洩憤；專案小組掌握惡煞駕犯案車輛將人押到苗栗縣通霄，立即南下，六小時內救出曾女，正將陳姓、楊姓及林姓嫌犯押解回三重偵訊，目前不排除高利貸放貸引發糾紛。

據了解，三重警分局今天上午近12時獲報，三重集美街文教區附近傳出一名39歲曾姓女子遭當街押走，曾女丈夫40歲黃男見狀連忙報案，警方到場時，嫌犯已逃逸。

初步了解為被害人曾女丈夫黃男經營高利貸「放角仔」，與陳嫌引發債務糾紛，展開追查緝。

三重警分局偵查隊、轄區派出所組成專案小組，擴大調閱監視器，鎖定一部黑色轎車涉案，鎖定路線通報攔截圍捕，但發現嫌犯駕車沿著高速公路南下，到苗栗通宵一帶，專案小組掌握情資、確認肉票在內後強行攻堅，查獲犯嫌34歲陳姓主嫌、21歲楊嫌及24歲林嫌等3人到案，案發後6小時成功營救被害人，現場幸無人員受傷，正押解回三重偵訊。

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

新北市三重傳出女子當街被擄走，三重警分局6小時內，南下苗栗救出肉票，正押回三重偵訊，釐清全案。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園驚傳擄人！重傷男遭鎖後車箱 2嫌翻車丟包落跑
2024/03/10 20:13

桃園驚傳擄人！重傷男遭鎖後車箱 2嫌翻車丟包落跑
新店爆砍殺擄人丟包醫院！警逮8嫌 疑債務糾紛
2024/03/07 18:27

新店爆砍殺擄人丟包醫院！警逮8嫌 疑債務糾紛

台新挺職籃 台北戰神攻戰大巨蛋
台中又見擄人！債務糾紛嗆「好膽來啊」 3人被6惡煞押走
2024/02/23 10:34

台中又見擄人！債務糾紛嗆「好膽來啊」 3人被6惡煞押走
黑吃黑？台中逢甲商圈當街擄人 警開12槍追到南投逮2嫌仍有1人在逃
2024/02/17 11:48

黑吃黑？台中逢甲商圈當街擄人 警開12槍追到南投逮2嫌仍有1人在逃

雙B債攻守俱佳 長期投資幾乎完勝！
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播