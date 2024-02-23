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台中又見擄人！債務糾紛嗆「好膽來啊」 3人被6惡煞押走

警方於3小時後，逮捕涉嫌押人的6名惡徒。（警方提供）

警方於3小時後，逮捕涉嫌押人的6名惡徒。（警方提供）

2024/02/23 10:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市本月15日凌晨，於逢甲商圈發生3名惡煞持電擊棒、噴辣椒水，疑因債務糾紛，企圖擄走安姓男子的治安事件，警察連開12槍制止，3人丟下安男逃逸，事後2人落網，事隔僅一週，中市北屯區今天凌晨，又發生6名男子強擄3人（1男2女）事件，警方於案發3小時後抓到6人，還在車內查扣棍棒與油漆，並於汽車旅館救出3人，至於擄人之因，初步調查是債務糾紛，被害3人嗆聲「來啊，出來講！」

不過，針對雙方債務糾紛的過程與金額，雙方都不願詳述，是否有黑吃黑等內幕，警方還在釐清中，全案依妨害自由罪嫌偵辦。

中市警局五分局偵查隊調查，上述3名被害人（另有1男逃離，共4人），與陳姓男子等人有債務糾紛，他們傳簡訊嗆聲「好膽來啊，出來講！」不料，陳男夥同共犯共6人，分別駕駛3輛轎車，埋伏被害人居住的北屯區民宅附近，見4人（3男1女）外出，企圖將4人強拉上車，其中1名男子逃出報警，另2男1女被強押上車擄走。

五分局接獲報案，先發動線上警網攔截，於北屯區東山路往大雅方向攔截2車3人，又調閱監視器，發現另一車3名嫌犯，押著3名被害人，駛入一家汽車旅館，警方立即臨檢旅館，逮捕陳姓主嫌（33歲）等3人，並救出被害3人，均無明顯外傷。

警方初步偵查，陳男夥同共犯強押3人之因，是雙方有債務糾紛，且被害人又嗆聲「來啊，出來講！」遂設局將人強押到汽車旅館談判債務，但警方3小時逮捕6人，救出被害3人，全案依妨害自由罪偵辦。

警方於中市北屯區往大雅方向，攔截2車並逮捕3名嫌犯。（翻攝自記者爆料網）

警方於中市北屯區往大雅方向，攔截2車並逮捕3名嫌犯。（翻攝自記者爆料網）

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