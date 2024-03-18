1歲女嬰染諾羅有瘀傷疑遭虐！生父、失聯照顧者尋獲

一名1歲女嬰疑似感染諾羅且身上有瘀傷，被送醫救治，被懷疑是否遭虐，全案由台北、桃園市社會局調查中。嬰幼兒示意圖，非當事人。（資料照）

2024/03/18 07:18

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕1名1歲女嬰疑似感染諾羅且身上有瘀傷，被送醫救治，被懷疑是否遭虐，由於女嬰生母為印尼籍失聯移工，其照顧者住桃園也是失聯移工，當時透過關愛之家送醫後，生母、照顧者均已失聯，全案由台北、桃園市社會局調查中，經縮小範圍尋找，女嬰的生父與照顧者已到案，由台北市警局與北檢偵辦中，生母受僱在宜蘭縣，去年2月4日通報為失聯移工，仍在尋找中。

桃市府昨表示，接獲台北市通報後，因女嬰是逃逸移工之女，無國籍，通報移民署的同時，社會局也協同警察局、勞動局展開多方比對身份，16日晚間確認女嬰之母是印尼籍失聯移工，為宜蘭市聘僱的監護工，於去年2月4日失聯，而平常照護女嬰的生母女性友人，同樣也是失聯移工，疑似居住在桃園，昨天（17）上午將符合條件的範圍縮小尋人，以釐清有無虐待問題，由於女嬰生母逃逸失聯，查無相關通報或服務紀錄，女嬰也未報戶口。

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