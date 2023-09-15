台灣失聯移工人數飆升 移民署長鐘景琨：雙管齊下解決問題

移民署長鐘景琨。（記者張家睿攝）

2023/09/15 10:10

〔記者王冠仁／台北報導〕台劇「八尺門的辯護人」熱播，片中詳細刻畫外籍移工在台生活中遭遇的困境，也讓外界更加關注移民署在查處失聯移工、輔導新住民等作為。為此，移民署長鐘景琨接受本報《官我什麼事》專訪，談論查緝失聯移工、關懷輔導新住民等情形，強調要讓移工、新住民都能夠在台灣安心生活。

鐘景琨表示，過去3年碰上疫情、各國祭出邊境管制，當時查到失聯移工也無法遣送，台灣境內失聯移工數從5萬多人增加到8萬3千多人。因此，今年2月至6月移民署推動外來人口自行到案專案，同時輔以例行性查處，5個月來查處14004名失聯移工，這數字跟往年相比提升不少。

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鐘景琨說，移工失聯因素很多，包含工作與勞動條件、薪資待遇、在國外繳了高額仲介費用、雇主急需人力等，甚至很多移工是受同鄉、親友引誘而失聯。他認為移工失聯有賴於從源頭解決，再搭配移民署從下游查處，雙管齊下共同合作，才有機會把問題解決。

鐘景琨提到，為幫助移工、新住民，移民署設立免付費的1990「外來人士在台生活諮詢服務熱線」，以中、英、日、越、印、泰、柬7種語言，提供簽證、居留、交通資訊、生活適應等協助；過去3年，熱線每年都接到10萬通以上電話。

此外，移民署各縣市服務站結合地方政府、宗教團體，到移工聚集場所、工作地點，舉辦關懷活動、法令宣導。像宜蘭南方澳漁港、屏東東港有許多外籍漁工，移民署不定期舉辦義診、義剪，移民署還發現，東港許多漁工會到一家清真寺禮拜，為了方便漁工往返，移民署還向企業募捐許多腳踏車。

移民署為培養新二代，連續9年辦理「新住民及其子女築夢計畫」，提供獎助金還請業師來輔導其計畫，已有5百多人受此計畫補助。移民署也有「新住民及其子女培力與獎助學金」，許多有才能、清寒、成績優秀、考取國家證照的新二代都能領取，2016年至今已有4萬3千多人領取。

鐘景琨也呼籲，移工在台灣常因其身分而遭放大檢視，造成歧視、族群對立。其實台灣早在退出聯合國前，就簽署「消除一切形式種族歧視國際公約」（ICERD），移民署也經常邀集政府部門、學者專家，檢視國家政策或法規有無違反該公約。

移民署在去年12月，發表首次ICERD國家報告，明年4月，移民署也會邀請國際人權學者專家，檢視台灣相關法規或措施有沒有不符合國際公約處。未來移民署也會加強宣導，希望讓民眾對移工不要有刻板印象，以彰顯台灣重視人權、人人生而平等的價值。

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