為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台北小巨蛋冰宮看台連5起竊案 原來是印尼女移工做的

非法女移工西蒂偷走放置在小巨蛋冰宮看台上的包包。（記者姚岳宏翻攝）

非法女移工西蒂偷走放置在小巨蛋冰宮看台上的包包。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/14 11:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市小巨蛋內冰宮近來發生多起竊盜案，民眾運動時將包包放在看台上，卻發現皮夾現金短少，警方調閱監視器，掌握小偷特徵，循線逮捕涉嫌偷竊的41歲非法印尼籍女移工，詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，並依違反入出國及移民法規定，送往移民署台北市專勤隊收容安置。

松山分局中崙派出所7月至8月間，連續接獲5位民眾報案，指稱於小巨蛋冰宮場溜冰時，將個人財物放置看台上，返家時卻發現皮夾內現金短少，警方追查發現，1名女竊賊不動聲色將包包帶往隱密處，偷完錢後再將包包放回原處，以為神不知鬼不覺，但行竊過程全被監視器拍下。

警方逮捕行竊的印尼籍女移工西蒂，她於2014年7月間持工作簽證來台，2017年10月逃逸，去年至現任雇主家工作，落網時供稱是為清償母親債務，利用週末陪同雇主帶小朋友至小巨蛋上課之際，跑到冰宮竊取他人財物，5次共偷得萬餘元現金。

警方到內湖雇主家找人時，雇主發現照顧自己的女移工竟然是賊，立刻清查家中財物，果發現有現金短少，西蒂見東窗事發，也承認曾利用雇主一家出遊時，竊取家中2萬元現金。警詢後將她依竊盜罪嫌分別函送台北及士林地檢署偵辦，另雇主違法僱用部分，也依違反就業服務法規定，函請勞工局裁處。

警方找得行竊剩下的現金。（記者姚岳宏翻攝）

警方找得行竊剩下的現金。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
順手牽羊偷8萬LV旅行包 賊不識貨竟丟了
2023/08/02 08:42

順手牽羊偷8萬LV旅行包 賊不識貨竟丟了
偷盜以為神鬼不知 警局探視通緝犯友人才知自投羅網
2023/04/22 09:37

偷盜以為神鬼不知 警局探視通緝犯友人才知自投羅網

與美術館為鄰！盡顯居住質感藝境之美
粗心國中生等公車遺落價值40萬長笛 騎士順手牽羊吃官司
2023/03/11 17:20

粗心國中生等公車遺落價值40萬長笛 騎士順手牽羊吃官司
真是順手牽羊！顧講電話忘拿包 60萬留機車座墊上被人分贓
2023/02/03 19:31

真是順手牽羊！顧講電話忘拿包 60萬留機車座墊上被人分贓
又犯偷竊癖！婦人市場摸走油豆腐、鳳梨 警1小時查獲送辦
2023/01/30 17:07

又犯偷竊癖！婦人市場摸走油豆腐、鳳梨 警1小時查獲送辦
調整監視器角度 「小隻婦」周年慶連偷4層樓 出門時被逮
2022/11/15 20:05

調整監視器角度 「小隻婦」周年慶連偷4層樓 出門時被逮
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播