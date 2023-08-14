台北小巨蛋冰宮看台連5起竊案 原來是印尼女移工做的

非法女移工西蒂偷走放置在小巨蛋冰宮看台上的包包。（記者姚岳宏翻攝）

2023/08/14 11:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市小巨蛋內冰宮近來發生多起竊盜案，民眾運動時將包包放在看台上，卻發現皮夾現金短少，警方調閱監視器，掌握小偷特徵，循線逮捕涉嫌偷竊的41歲非法印尼籍女移工，詢後依竊盜罪嫌函送檢方偵辦，並依違反入出國及移民法規定，送往移民署台北市專勤隊收容安置。

松山分局中崙派出所7月至8月間，連續接獲5位民眾報案，指稱於小巨蛋冰宮場溜冰時，將個人財物放置看台上，返家時卻發現皮夾內現金短少，警方追查發現，1名女竊賊不動聲色將包包帶往隱密處，偷完錢後再將包包放回原處，以為神不知鬼不覺，但行竊過程全被監視器拍下。

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警方逮捕行竊的印尼籍女移工西蒂，她於2014年7月間持工作簽證來台，2017年10月逃逸，去年至現任雇主家工作，落網時供稱是為清償母親債務，利用週末陪同雇主帶小朋友至小巨蛋上課之際，跑到冰宮竊取他人財物，5次共偷得萬餘元現金。

警方到內湖雇主家找人時，雇主發現照顧自己的女移工竟然是賊，立刻清查家中財物，果發現有現金短少，西蒂見東窗事發，也承認曾利用雇主一家出遊時，竊取家中2萬元現金。警詢後將她依竊盜罪嫌分別函送台北及士林地檢署偵辦，另雇主違法僱用部分，也依違反就業服務法規定，函請勞工局裁處。

警方找得行竊剩下的現金。（記者姚岳宏翻攝）

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