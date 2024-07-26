顏寬恒豪宅被控竊佔國有地判無罪 法官：只是「違規使用」問題

顏寬恒的莊園豪宅被控竊佔國有地。（資料照）

2024/07/26 16:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕立委顏寬恒於2016年起，於沙鹿區興建的豪宅，被中檢指控竊佔國有地闢建車道等設施，台中地院審理認為，顏寬恒的手下林進福，早於2014年12月間，與國產署中區分署簽訂「土地認養契約」，縱使興建車道等設施隨反認養契約，也是「違規使用」問題，據此判決無罪，檢方表示，是否上訴，將等收到判決書後再議。

上述豪宅侵佔國有地，曾於顏寬恒參選中二選區補選時，引發社會輿論的爭議，中檢則是指控，此豪宅2016年至2017年間，陸續鋪設通行車道、建築大門、警衛室並架設圍籬，於2017年完工時，竊佔國有地面積達1097.14平方公尺，將顏寬恒與林進福提起竊佔罪公訴。

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不過，台中地院承審法官指，檢方認為顏寬恒與林進福2人，均明知433地號土地是國產署中區分署管領的國有土地，仍於2016、2017年間，未經國產署中區分署的同意或授權，由林進福的施工團隊，在433地號部分土地（即國有地433之6地號土地）上，設置與豪宅相鄰接的車道、庭園植栽，並在國有地上設置大門、警衛室，架設圍籬等，以管制人車進出，阻絕一般民眾進入本案國有地。

不過，法官認為，林進福於2014年12月17日，已與國產署中區分署簽訂「土地認養契約」，故自2014年12月18日起，林進福基於該認養契約，即已合法取得佔有使用433地號部分土地的權限，且於該認養契約期限屆至後，仍是持續佔用該土地，但顏寬恒與林進福2人沒有另行排除國產署中區分署，對上述國有地的佔有支配關係等行為，因此，與竊佔罪的構成要件不同，難以認定有竊佔犯行，車道等設施，縱使有違反土地認養契約內容，亦僅係屬「違規使用」的問題，據此判決無罪。

顏寬恒被控貪污與竊佔等3項罪名中，豪宅佔用國有地的竊佔罪部分，法官判決無罪。（記者廖耀東攝）

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