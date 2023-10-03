桃園13萬移工 冠全台 火車站周邊成聚集處所

桃園新東方舞廳在中秋連假湧入千名移工聚會。 （記者鄭淑婷攝）

2023/10/03 05:30

〔記者鄭淑婷、王冠仁／綜合報導〕桃園警方在移工舞廳查獲高達七百名越南籍移工涉毒及卅七名失聯移工，桃園市警察局長吳坤旭表示，桃園市是工業大城，移工人數冠居全台，桃園、中壢火車站屬交通樞紐，周邊移工相關產業應運而生，自然成為移工假日喜歡聚集處所，警方除規劃熱區加強查緝，另針對涉毒營業場所，運用第三方警政結合桃市府主管機關予以裁罰，情節重大者予以勒令歇業。

據勞動部統計，截至今年八月底，桃園市移工人數超過十三萬人，為全台移工最多縣市，其中有三成為越南籍，其次為菲律賓、印尼及泰國籍；桃園、中壢火車站周邊，移工商店、餐廳、小吃、舞廳、住宿、市集蓬勃，以桃園區為例，列管的大型舞廳就有四家，分布在桃園火車站周邊，每到假日總聚集來自全台各地的移工狂歡。

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警局長︰規劃專案臨檢 遏止不法

吳坤旭表示，移工對台灣經濟發展有所貢獻，警方也提供多元協助，但絕不容許犯罪，尤其是移工涉毒場所；然而人潮聚集處所衍生的犯罪行為隨之增加，警方於週末假日或連續假日，都會規劃專案臨檢勤務，針對移工常聚集的舞廳、餐廳進行臨檢、遏止不法，對於漠視公共安全、縱容犯罪孳生的場所，也絕不姑息。

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