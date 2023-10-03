上千移工狂歡 700人涉毒 桃園違規舞廳 淪大毒窟

桃園新東方舞廳在中秋連假湧入千名移工聚會，警方出動警犬隊到現場緝毒。 （記者鄭淑婷攝及翻攝）桃園警方帶回疑似涉毒移工逾7百人採尿化驗訊問。 （擷取自社會事新聞影音）

2023/10/03 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區大同路專營移工生意的新東方舞廳有多次違規紀錄，舞廳在中秋連假湧入千名移工聚會、跳舞，桃園市刑警大隊掌握有毒品流竄情資，一日凌晨動員大批警力搜索掃蕩，現場查扣K他命、新興毒品果汁包、搖頭丸、施用器具、殘渣袋等證物，帶回疑似涉毒越南籍移工逾七百人採尿化驗，查出卅七人為失聯移工，警方出動數趟次巴士將人載回警局，等待訊問的移工擠爆警局大禮堂。

新東方舞廳 警方建請勒令停業

警方表示，若驗出有毒品反應者將移送法辦，失聯移工送由移民署桃園專勤隊收容，針對新東方舞廳多次違規，警方將報請市府並建請勒令停業。

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桃園火車站周邊的移工舞廳，假日有各地移工聚集，「大日子」經常超過容留人數上限，桃園市刑大接獲檢舉，指桃園區火車站前移工舞廳新東方涉毒，且該舞廳為桃園市依毒品危害防制條例第卅一條之一列管的「特定營業場所」，其對外宣稱積極配合執行各項毒品防制措施，卻仍有涉毒情形。

桃市刑大表示，蒐證後報請桃園地檢署檢察官指揮，一日凌晨結合各分局、新北市警察局警犬隊及移民署桃園市專勤隊上百名查緝人員前往該舞廳實施搜索掃蕩，現場查扣K他命、iPhone手機K盤、以越南紙幣捲成的K管、刮卡三張、新興毒果汁三包、毒品粉末四包、搖頭丸一顆、殘渣袋等證物，並查獲疑似涉毒越南籍移工七百餘人、失聯移工卅七人，涉毒移工全數帶回採尿，並持續追溯毒品來源。

查扣毒品 查獲失聯移工37人

桃園警分局表示，新東方舞廳位於地下室，法規容留人數僅三○一人，警方曾於二○二一年三月及十二月，以違反防疫規定進行行政通報裁處，今年三月依違反容留人數進行行政通報裁處，如今又逾容留人數且查獲涉毒、聚集失聯移工，將蒐集資料後陳報市府並建請停止營業，如市府勒令停業而仍持續經營，將強制斷水、斷電。

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