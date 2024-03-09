台東凌晨爆飛車追逐槍擊車禍案 警逮兩幫8人

王姓男子逃命躲進一戶民宅內，由救護人員救護。（民眾提供）

2024/03/09 13:23

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市民航路今天凌晨發生兩輛轎車車禍案，警方到場時發現現場留有彈殼及彈匣，兩車均未見人影，隨後在附近民宅發現1名傷者，漏夜追查是金錢糾紛引發飛車追逐槍擊，逮獲以吳、廖為首的兩幫人馬，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、傷害罪移請台東地檢署偵辦。

台東消防局今天凌晨接獲車禍報案，大豐分隊救護人員到場，看到兩輛事故車，卻未發現傷者，隨後再接獲報案，附近民宅有一名男子受傷待救，警方現場發現有彈殼，研判非單純車禍。

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警方不敢大意，將周圍拉起封鎖線進行採證，根據車牌以車找人；不過沒多久突然出現救護車；警方和救護人員一同進入報案地點的民宅時；發現一名傷者；初步詢問才知道該名30歲王姓男子疑是車禍的其中一名傷者；屋主表示，自己在客廳看電視，王姓男子突然闖入自己家裡並且稱被人追殺，一路跑到附近稻田躲避，屋主嚇得趕緊叫救護車。

經警方漏夜調查，吳姓男子及廖姓男子雙方人馬，金錢糾紛相約談判疑破局，2車當街追逐衝撞，1人受傷。員警抵達現場時，除王男受傷等待就醫外，其餘駕駛、乘客均已離去。

在車禍現場地上，警方發現6枚彈殼疑似是沒有殺傷力的鎮暴彈，另外採證人員對車子進行採證的時候，又發現了一個彈匣裡面有4顆子彈。案發後，警方成立專案小組徹夜將吳、廖等共8名犯嫌帶案偵辦，並查獲槍枝1把，現仍持續追查相關涉案人士，一一傳喚到案說明，至於做案用子彈類型疑似為鎮暴彈，須待進一步鑑定。

專案小組徹夜將吳、廖等共8名犯嫌帶案偵辦，並查獲槍枝1把，全案依涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例、妨害秩序、傷害罪移請台東地檢署偵辦。

飛車追逐的車輛頭頭毀損，輪胎歪掉。（民眾提供）

台東民航路凌晨上演兩車飛車追逐槍戰。（民眾提供）

警方在現場採證。（民眾提供）

現場遺留殼。（民眾提供）

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