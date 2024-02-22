直播嗆民進黨開的槍、徐國勇「削」錢 館長挨告出庭：要習慣

館長陳之漢訊後說，「替人民講話，這就叫做代價，要習慣」。（記者錢利忠攝）

2024/02/22 16:33

〔記者錢利忠／台北報導〕網紅「館長」陳之漢去年直播，指他2020年8月遭槍擊「就是民進黨開的槍」，還嗆「民進黨不告就是孬種」；另外，他還批前內政部長徐國勇任內「不知削了多少錢」，民進黨與徐國勇分別控告他加重誹謗；台北地檢署今就此2案，以被告身分傳喚陳之漢，訊後請回。

陳之漢訊後說，「替人民講話，這就叫做代價，要習慣」，他還嗆說，「他X的還拿人民的稅金，來吿他X的人民」。館長另透露，徐國勇指他在直播中說「削」，此字就是誹謗，他們就是抓你的字嘛，那政論節目一堆人都要被告囉。」

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去年8月15日晚上，陳之漢直播時被網友問及發生2020年8月槍擊事件，他說，「我現在認定就是民進黨開的槍，但沒有證據」，館長還點名民進黨立委陳明文、余天等人，坦言「我是沒證據啦」，要網友自行去搜尋。

另外，去年11月7日，館長還在直播時談論到徐國勇，提及「當內政部長的時候不知削了多少錢」。直播內容播出後，民進黨與徐國勇分別對他提吿加重誹謗。

民進黨曾針對館長的直播澄清說，陳之漢沒提出任何證據，只有造謠抹黑，所言全都不是事實，有的只是其個人想像，想像不能當成造謠、毀謗的證據，絕不姑息惡意造謠。

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