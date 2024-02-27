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周克琦搭檔前十大槍擊要犯登記連署總統 北檢認證「浪費國家資源」

共和黨主席周克琦，前年選舉期間曾引進中資進行造勢，去年被台北地檢署依反滲透法起訴。（資料照）

共和黨主席周克琦，前年選舉期間曾引進中資進行造勢，去年被台北地檢署依反滲透法起訴。（資料照）

2024/02/27 10:54

〔記者錢利忠／台北報導〕總統選舉期間，曾列十大槍擊要犯的藍信祺，與涉收中資介選的共和黨主席周克琦搭檔登記連署，因藍曾涉及懲治盜匪條例，不符總統候選人登記資格，民進黨立委莊瑞雄為此於質詢中央選舉委員會主委李進勇，李則對藍、周登記連署一事稱是「浪費國家資源」，周因而控告李、莊2人意圖使人不當選等罪；台北地檢署認定2人是基於事實發言，今將2人不起訴。

去年10月12日，立法院內政委員會審查113年中選會預算案，李進勇列席報告，莊瑞雄質詢時表示，中選會公告共有10組總統副總統被連署人，雖然討論度最高的是鴻海創辦人郭台銘，但最有名的是前槍擊要犯藍信祺，藍的政見「聽了會爽耶」，例如15歲國家公告夫妻伴侶，21歲安排交往，27歲如果未婚，國家配婚、廢除監獄，若當選要發給台灣人100億元新台幣等內容，聽完政見後，連他都想連署。

莊瑞雄還提及，法律賦予藍信祺連署的權利，卻沒有設定消極資格，萬一連署過關，中選會花大量的行政資源查核完以後，才因藍不符選罷法的消極資格而不得參選，這也很奇怪。

李進勇答詢則指出，法制問題應是內政部主管，站在執行機關立場，他很不希望法制成為少數人的舞台，這舞台被不正當使用，是浪費國家資源；他希望在連署的階段，針對消極資格有相當限制，並強是此為制度問題。

周克琦自認莊瑞雄質詢及李進勇答詢內容為不實，控告2人違反總統副總統選舉罷免法之意圖使人不當選等罪。

檢方認為，莊、李2人所稱「浪費國家資源」、「若當選要發給台灣人100億新台幣」等內容，是基於藍、周申請連署一事進行合理評論，且藍曾涉及懲治盜匪條例等案，不符登記總統候選人資格，總統副總統選罷法對於連署階段的被連署人，雖無此消息資格的限制，但倘若藍、周順利完成連署，仍無法登記為總統、副總統候選人；此外，藍宣布參選總統時確曾發表「當選後給予每位國民100億新台幣」的政見，認定莊、李2人並未虛捏杜撰情節，因此將2人不起訴。

曾列名十大槍擊要犯並領表欲參選總統的藍信祺。（資料照）

曾列名十大槍擊要犯並領表欲參選總統的藍信祺。（資料照）

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