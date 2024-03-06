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首頁　>　社會

營區內手機上網賭博還拉會員抽佣 新竹空軍基地5軍人判刑

新竹空軍基地5名軍人被依陸海空軍刑法在營區賭博罪、圖利聚眾賭博罪、以網際網路賭博財物等罪，判處徒刑2月到罰金1萬元不等刑責。（資料照）

新竹空軍基地5名軍人被依陸海空軍刑法在營區賭博罪、圖利聚眾賭博罪、以網際網路賭博財物等罪，判處徒刑2月到罰金1萬元不等刑責。（資料照）

2024/03/06 18:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹空軍基地現役軍人莊男在營區內招募會員以手機上賭博網站，與網站對賭輸贏；也有同袍甚至拿到賭博網站代理權限，供莊男上網賭百家樂，自己再抽2成佣金。新竹地院痛斥5名現役軍人傷害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，依賭博等罪各判處徒刑與罰金。

法官調查，前年駐地於新竹空軍基地的現役軍人莊男，以介紹一名會員可拿1000元代價，分別邀集詹姓與兩名林姓同袍申辦「九州娛樂城」會員，因此獲利3000元。

4人加入網站成為會員後，在營區多次利用手機網路連結登錄「九州娛樂城」，簽注「今彩539」等博弈項目，與網站經營者對賭、計算輸贏。

另外，施男前年12月取得「卡利」賭博網站代理權限後，提供帳號、密碼給莊男，供莊男登入網站賭博百家樂，施男則可抽取莊男投注金額的兩成作為酬金。

莊男手機上網，到「卡利」網站簽賭百家樂，透過莊家、閒家各出一張牌比大小決定輸贏。

法官審酌，被告5人行為時都是現役軍人身分，竟仍聚眾賭博，有害國軍形象，助長投機風氣及僥倖心理，危害社會善良風俗及正常經濟活動，所為實有不該。法官依陸海空軍刑法在營區賭博罪、圖利聚眾賭博罪、以網際網路賭博財物等罪，判處5人徒刑2月到罰金1萬元不等刑責。

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