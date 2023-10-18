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高調找熟女「報明牌」變萬人大台 博奕網站吸賭資3千萬栽了

博奕網站高調臉書直播讓賭客簽注。（警方提供）

博奕網站高調臉書直播讓賭客簽注。（警方提供）

2023/10/18 15:42

〔記者許國楨／台中報導〕台中市吳姓男子代理知名線上博奕網站，利用臉書直播「報明牌」攬客，但他反向思考未找年輕辣妹，而是聘熟女擔任直播主，沒想到效果奇佳成為「萬人大台」，每場直播都有破萬賭客觀看下注，光半年就吸到3千萬元賭金，但高調行徑也被警方盯上逮人，檢方在16日偵結依賭博罪起訴。

「專業捕光燈環和直播架，乍看以為是哪個網紅在線上直播，原來是『線上報牌』」，台中市刑大偵七隊今年初接獲情資，有博弈公司隱身七期高級商辦內，而犯嫌疑發現警方追緝行動，立即轉換成居家辦公方式，但仍惟高調透過臉書直播報牌訊，並將娛樂城連結放在留言區，吸引賭客跟注，再藉此抽取傭金。

經查，台中市吳姓男子（35歲）為牟取不法利益，去年間代理「TU娛樂城」後，除經營網站上各類運動、百家樂、彩券等供不特定人士簽賭外，更積極於臉書粉絲專頁直播牌訊，還找來徐男（33歲）、洪女（42歲）擔任直播主，高調開直播「線上報牌」，直播時會提供額外獎金、贈送小禮物吸引賭客，每次直播都有破萬人的上線觀看。

其中以今彩539及電子彩票等標的觀看人數最多，賭客透過直播連結下注，吳嫌等3人再藉此賺取下注賭金抽佣，除月薪3-4萬元不等薪資，吳嫌只要收到賭金就可以抽佣10%「回水」，另徐男、洪女只要拉到一名賭客加入網站會員，就能拿到600塊獎金，換算下來不法獲利相當可觀。

案經專案小組蒐證數月，上月見時機成熟持搜索票兵分三路逮捕3人，查扣電腦主機、螢幕、手機、開獎單、會員資料等犯罪工具，訊後全案依賭博罪嫌送辦，而檢方也在近日偵結起訴。

台中市刑大呼籲，立法院三讀修正刑法第266條第2項的賭博罪，明文將網路簽賭、線上博弈等賭客納入賭博罪處罰，最高可處5萬元以下罰金，近期發現，查獲之網路博弈集團成員及賭客年齡皆20餘歲，因高薪、高報酬之引誘而加入，在此呼籲年輕學子，勿急功近利而觸法，臺中市政府警察局亦將持續溯源查緝，展現打擊犯罪之決心。

警方發現專業直播器材。（警方提供）

警方發現專業直播器材。（警方提供）

博奕網站找熟女「報明牌」。（警方提供）

博奕網站找熟女「報明牌」。（警方提供）

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