退伍前3天寢室醉酒喧鬧 小兵嗆少校「拎北要退伍了沒在怕的啦」

高姓上等兵退伍前3天在寢室喝酒喧鬧，還嗆長官「拎北要退伍了沒在怕的啦」被判拘40天。（資料照）

2024/02/17 10:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕海軍陸戰隊高姓上等兵退伍前3天，在寢室與同袍喝酒喧鬧，連上長官制止不聽，部隊後勤科鍾姓少校趕往查看，高竟嗆聲「拎北要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」，鍾報警提告，高男被依恐嚇上官罪判拘40天，得易科罰金。

判決指出，高姓男子2016年加入國軍擔任志願役士兵，被分派到在海軍陸戰隊99旅服務，預定2021年8月30日退伍；高男於退伍前3天，與同旅步連李姓下士、劉姓上等兵在寢室一起喝酒慶祝即將退伍，結果3人喧鬧到凌晨1點，驚動部隊長官前來關切，但高男等人制止不聽，剛好來連上督導的鍾姓少校得知此事帶著一票幹部前往寢室查處。

請繼續往下閱讀...

此時高男已喝醉酒，見大批長官出現，竟對鍾嗆聲「「你混哪裡的啦，拎北（台語）潮州順利茶行的啦，我老大混黑道的，我老大叫米粉啦，我們茶行專門在處理社會事的，反正拎北要退伍了沒在怕的啦」、「找黑道在營區外堵你」。

鍾不滿報警提告，高雄地院審理時，高男坦承有跟鍾姓少校發生衝突，但辯稱沒有嗆聲自己是黑道要對鍾不利，但法官傳喚當時在場的士官兵作證，他們都有聽到高男說出要找鍾男「輸贏」的言論，高男見自己官司落於下風，趕緊拿8萬元賠給鍾姓少校，被法官依陸海空軍刑法「恐嚇上官罪」判拘40天，得易科罰金，可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法