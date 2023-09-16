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中校隱匿酒駕被退伍 法院助他回復軍職

吳姓中校酒駕被逮，確定可繼續服役。酒駕攔檢示意圖，與本案無關。（資料照）

吳姓中校酒駕被逮，確定可繼續服役。酒駕攔檢示意圖，與本案無關。（資料照）

2023/09/16 23:29

〔記者吳政峰／台北報導〕國防部軍備局生產製造中心第205廠修繕所前吳姓中校所長，2019年在職時酒駕隱匿未報，205廠召開「不適服現役人事評審會」，原評鑑「續服現役」，但被國防部註銷，重評後改為「不適服現役」。吳員興訟保軍職，一審台北高等行政法院認國防部無權註銷，判吳勝訴，終審最高行政法院日前予以維持，全案確定。。

2019年3月23日晚間，吳員在高雄友人家中餐敘飲酒，於同年月24日凌晨酒駕返家，途中被警方攔檢，測得吐氣酒精濃度達每公升0.45毫克，被依違反公共危險罪送辦，但吳員卻對該應回報事項隱匿未報。

直到橋頭地檢署給予緩起訴，205廠實施人事警政查詢才獲悉吳員酒駕，機關認定吳員有隱匿未報及酒駕兩違失，各核定大過2次及記過1次軍事懲處，並於同年8月7日召開「不適服現役人事評審會」，考核評鑑吳員「續服現役」，並通知國防部考核評鑑結果。

國防部不滿人評會考核結果，針對本案召開「國軍108年第19次軍紀檢討會」，責令205廠應就考評重新審議，205廠遂註銷原考評，重行召開人評會，決議考核評鑑吳員「不適服現役」，國防部據此核定吳員不適服現役退伍，自2019年12月16日零時生效。吳員不服，興訟保工作。

一審台北高等行政法院指出，檢討志願役軍士官兵不適服現役案件，權限專屬於各軍事單位人評會，國防部無權命吳員所屬的205廠註銷人評會的考評結果，因此判決吳員勝訴，撤銷原處分。國防部不服，提起上訴。

終審最高行政法院認為，一審判決並無違背法令情形，國防部上訴無理由，合議庭評議後駁回其訴，全案確定，吳員保住軍職，可繼續在營服務。

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