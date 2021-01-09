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    差3年就可領月退俸！高績等士官長吸毒「被退伍」

    台北高等行政法院駁回廖員的聲請。（資料照）

    台北高等行政法院駁回廖員的聲請。（資料照）

    2021/01/09 23:02

    〔記者吳政峰／台北報導〕一名空軍廖姓班長服役17年，其中7年評比膺獲高績等，是軍隊的資優生，卻在休假時吸毒，被經過人事評審會決議「不適服現役」，2019年核定退伍，領嘸月退俸。廖員不滿軍旅生涯就此終結，提告要求撤銷處分。但台北高等行政法院發現，人評會委員兩度全數同意廖員「不適服現役」，符合比例原則，判他敗訴。

    廖員在空軍服役17年，是二等士官長班長，主要負責M20004型機武器投放導航系統等航電修護，表現優異，前16年的考績中，有2次獲得優等，5次甲上，共7次膺獲高績等，比例占軍旅生涯近半，是長官眼中的模範生，

    未料2019年7月間，廖男在休假期間竟然吸食安非他命，被警方逮獲，檢察官認他是初犯，僅要求戒癮治療，但通報所屬單位。

    空軍接獲通報後，召開人評會，雖然長官不斷替他求情，強調他工作盡職、不推諉延誤、具責任感、使命必達、表現優異、適任航電維護，盼能從輕處分，但委員們認為毒品案嚴重影響單位榮譽，且單位已多次宣導，廖員仍未能貫徹命令，嚴重影響部隊領導統御，7票全數決議「不適服現役」，以杜絕潛在危安情事肇生。經再審議仍維持原決議，廖員2019年10月被核定退伍。

    由於年資滿20年才能領取月退俸，廖員只差3年卻「被退伍」，心有不甘，興訟要求撤銷。他主張，人評會僅因他施用一次毒品，即決議不適服現役，判斷有誤。況且，他自願自費接受毒品戒癮治療，迄今未再施用，足證有悔過之意，事發後，工作表現也未受到影響。他認為，人評會以「影響基層官兵之服從性，如繼續留在部隊將會有潛在管理風險」為由認定他不適任，非但欠缺依據，更違比例原則。

    北高行調閱人評會及再審議的會議記錄，發現委員們都有依照考評具體作法事項完整討論，且兩次均無異議通過廖員「不適服現役」的決議，處分並無超出常情或違背法令，符合比例原則。

    關於廖員表現良好一事，北高行認為，人評會當時都有納入考量，最後仍做成「不適服現役」的決議，並無違誤，決定駁回其訴，仍可上訴。

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