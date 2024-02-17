賭博網站大亨攜481萬賭資趴趴跑？法官認警「違法搜索」判無罪

台中地院與高等法院台中分院都認定警察違法搜索，判決涉嫌經營數個賭博網站的蕭男無罪。（記者張瑞楨攝）

2024/02/17 15:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局保安警察大隊員警於2021年8月間盤查蕭姓男子，查扣蕭男手機，以及他攜帶3個提袋內現金481萬餘元，發現他是數個賭博網站的代理商，上述現金是賭資，檢方依賭博罪與一般洗錢罪起訴，不料，法院審理時，蕭男與律師卻說他被警察拍打頭部（俗稱巴頭）且沒有同意搜索，法官認為警察當時沒有向蕭男表明要搜索，蕭男也沒明示同意搜索，上述搜索過程違法，應排除證據能力，判決蕭男無罪。

判決書指出，蕭姓男子被台中地檢署指控，於2021年7至8月間，涉嫌與年籍不詳的共犯，擔任「卡利」、「至尊」、「泰金8」等賭博網站的代理商，且透過洗錢隱匿賭博所得，同年8月9日深夜11時許，他搭乘廖姓友人的車，行經中市北屯區太原路一間便利商店，被台中市警察局保安警察大隊員警盤查，查獲現金提袋3個，裡面有現金賭資共481萬餘元，台中地檢署依賭博與洗錢罪起訴，並聲明犯罪所得沒收。

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台中地院審理時，蕭男堅詞否認賭博與洗錢犯行，他辯稱當時與真實姓名年籍不詳、綽號「小賴」的人碰面，拿3萬、4萬元，這是他自己賭博獲利的錢，其餘400多萬元，是他的陳姓老闆交給他，叫他拿回西屯的老闆家，但他忘記住址。

蕭男強調，警方攔檢令他蹲下，他要起身接電話時某一警察拍他的頭，他被警察嚇到，所以亂說「這是我賭博的錢」，辯護律師則說，警察拍打蕭男頭部，蕭男當時沒有明示自己同意搜索，員警對蕭男的搜索與逮捕皆不合法。

法官勘驗警方的蒐證錄影，沒見到警察打頭畫面，且蕭男的朋友作證時也說，不知道拍打頭部一事，另外，蕭男也沒驗傷，沒告訴檢察官此事，並無證據證明警察拍打蕭男，員警則作證說，當時見兩輛轎車違規停車，見警車駛近，其中一輛車迅速駛離，警方懷疑不法而尾隨盤查，進一步抓到蕭男。

法官認為，本案是警察巡邏時實施盤查，警察職權行使法規定，警察盤查時，僅能查證身分，如有明顯事實，足以認定攜帶自殺、自傷或傷害他人生命身體的物品，得檢查身體與攜帶的物品，但此案中，警察並未發現蕭男有自傷或傷害他人生命身體的行為與物品，卻直接要求蕭男拿出提袋，此行為已經屬於搜索，應遵守刑事訴訟法規定的搜索程序。

法官認為，警方雖宣稱蕭男同意搜索，但錄影畫面卻顯示，警方當時並未向蕭男表明要搜索，卻指示蕭男「拿出來啦（提袋）」，蕭男也沒有表示同意搜索，他是被動忍受、聽從警方指示，此過程違反同意搜索的要件。

法官強調，警察違法搜索與扣押現金，依法益權衡原則及比例原則審酌，警方查扣的現金與蕭男手機等證物，都應排除證據能力，判決蕭男無罪，台中地檢署上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，仍判決無罪，可上訴三審。

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