他賭球欠200萬遭擄 新北警急逮明仁會份子到案

警方將黃男等4人送辦。（記者徐聖倫翻攝）

2024/02/07 12:21

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市土城昨晚間發生街頭擄人案，蕭姓男子因為賭球玩球板積欠200萬元賭債，20歲球板負責人黃姓男子相約蕭男談判，蕭男單獨赴約，但黃男則帶了竹聯幫仁堂明仁會份子共4人現身。雙方談不攏，於是黃男等人將蕭男押上車，蕭男雖沒被傷害但心裡害怕承諾還錢，黃男則將其送回家，警方也據報找到黃男等人，將一干人等帶回法辦。

據了解，蕭男與黃男是舊識，蕭男去年底開始向黃男下球，一路輸到今年，總共欠下200萬元的賭債，蕭男一時還不出錢，只能與黃男進行協商。

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雙方相約昨晚間10時許在土城區明德路一段某網咖前談判，蕭男單刀赴會，但現場黃男則帶了3名明仁會份子在現場等候多時。蕭男堅持自己真的沒錢，雙方遲遲談不出共識，黃男則利用人數優勢，硬將蕭男押上車。

雙方在拉扯時蕭男的下巴稍有挫傷，上車後蕭男見對方人多，作為緩兵之計允諾還錢，黃男等人才將蕭男送回其三峽住處。

土城警分局接獲民眾報案指稱有人遭擄，即刻派員展開追查，一路循監視器追到三峽，終在大街上將黃男等人攔停，並將其帶回偵詢。警詢時黃男等人並不承認強押，堅稱蕭男是自願跟他們走的，警方依妨害自由、傷害等罪嫌，將黃男等4人移送法辦。

監視器拍黃男與蕭男拉扯。（記者徐聖倫翻攝）

監視器拍下蕭男被押上車。（記者徐聖倫翻攝）

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