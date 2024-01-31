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桌遊館標榜「麻將不會搓、朋友不會多」 警上門「通通不許動」逮23人

桌遊館內擺放電動麻將桌，供賭客聚賭。（警方提供）

桌遊館內擺放電動麻將桌，供賭客聚賭。（警方提供）

2024/01/31 14:18

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間以休閒活動場館業取得執照的桌遊館，實際上卻是「掛羊頭賣狗肉」經營職業賭場，公然擺放10桌電動麻將桌供賭客聚賭，警方掌握情資29日上門查緝，帶回賭客、店員等22人，查扣賭資、籌碼、麻將等證物，也通知涉案劉姓負責人到案，全案警詢後依賭博罪嫌送辦。

這間位在北區三民路段巷弄內的「桌遊」館，以休閒活動場館業向市府經發局取得執照後，前年11月份開始營業，為避免桌遊館滋生賭博淪為犯罪場所，轄區第二分局自桌遊館營業之初便列為臨檢場所密切監控，近日掌握情資，該桌遊館涉私下經營賭場，店內擺放電動麻將桌，供賭客聚賭。

經蒐證發現，該桌遊館提供場地、10張電動麻將桌方式，供賭客從事賭博，以玩1分鐘收費1.5元、不計時300元等方式向每位賭客收費牟利，而賭客如三缺一，店家標榜「麻將不會搓、朋友不會多」，還會主動協助以幫「湊桌」的方式，吸引賭客前往消費試試手氣。

警方29日下午見時機成熟，持搜索票前往查緝，一舉查獲曹姓、鄭姓2名店員，以及周姓等20名賭客，並查扣桌面賭資5400元、籌碼（撲克牌）5副、麻將、牌尺、電動麻將桌等證物，另通知劉姓負責人（27歲）到案說明，警詢後依賭博罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第二分局長周俊銘表示，警方將持續掃蕩不法行為，針對轄區內易滋生犯罪之處所進行清查，強化推動「社區警政再出發」及「清源專案3.0」工作，同時持續深入經營轄區與居民建立友善通報網，斬斷犯罪根源淨化社會治安。

桌遊館內擺放電動麻將桌，供賭客聚賭。（警方提供）

桌遊館內擺放電動麻將桌，供賭客聚賭。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

警方上門查緝。（警方提供）

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