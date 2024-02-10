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豪乳辣妹荷官助威！台中職業賭場「一路發財乖乖」擺好擺滿仍被抄

賭場高薪聘僱豪乳辣妹（圖中後方），擔任荷官發牌。（警方提供）

賭場高薪聘僱豪乳辣妹（圖中後方），擔任荷官發牌。（警方提供）

2024/02/10 11:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕另類風水或五行佈局？台中市警方本月初查獲設於台中市一處商業辦公大樓，以王姓男子為首的德州撲克牌職業賭場，該賭場聘僱豪乳辣妹擔任荷官發牌，並在賭場旁佈置招待所空間，提供酒水、餐飲，讓賭客宛如置身國外賭廳般享受，更讓警方驚訝的是，賭場內到處擺放「一路發財乖乖」，警方共查獲賭資175萬元，4名賭場人員依賭博罪法辦，12名賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。

中市警局六分局偵查隊執行清源專案3.0，上月發現轄內某商辦1家掛名科技公司的承租戶，出入狀況異常，不像正常公司，不但晚上出入複雜，並且都是由一名年輕人下樓，將訪客帶上樓，引起警方注意。

警方蒐證顯示，此辦公室夜間出入多為年輕男性，且每日僅有少數女子進入，研判該處疑經營地下職業賭場，本月初偵查隊員警持搜索票進入查緝，當場查獲王姓男子（29歲）與工作人員共4名，涉嫌經營及參與地下德州撲克職業賭場賭博，賭桌檯面上有籌碼、賭具、撲克牌、計時器，宛如德州撲克競技比賽現場，檯面上賭客籌碼價值達175萬元。

員警執行搜索，赫見王姓犯嫌在窗戶邊擺放多包黃色「一路發財乖乖」，可能是想透過諧音，讓賭場生意興隆，此外更高薪聘請豪乳辣妹擔任荷官發牌，並在賭場旁佈置招待所空間，提供酒水、餐飲供賭客飲食，猶如國外賭廳般享受，但仍遭警方查獲，王男等4人依違反刑法賭博罪移送台中地檢署，賭客12人依社會秩序維護法裁罰。

台中警方查獲設於商業辦公大樓的賭場。（警方提供）

台中警方查獲設於商業辦公大樓的賭場。（警方提供）

賭場內設有招待空間，提供酒水、餐飲，讓賭客宛如置身國外賭廳般享受。（警方提供）

賭場內設有招待空間，提供酒水、餐飲，讓賭客宛如置身國外賭廳般享受。（警方提供）

台中警方查獲設於商業辦公大樓的賭場。（警方提供）

台中警方查獲設於商業辦公大樓的賭場。（警方提供）

賭場內到處擺放「一路發財乖乖」，宛如另一種風水或五行佈局。（警方提供）

賭場內到處擺放「一路發財乖乖」，宛如另一種風水或五行佈局。（警方提供）

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