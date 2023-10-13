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被抓又被救！警喬裝山友野外抄賭場 賭客竄逃陷崖邊腿軟

警方一舉逮獲24名賭客。（警方提供）

警方一舉逮獲24名賭客。（警方提供）

2023/10/13 18:53

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府警察局潮州分局獲報，指在新埤鄉山區有非法賭場潛藏，唯恐打草驚蛇，刑警是喬裝成山友，越野靠近賭博處所，一舉逮獲24名賭客，其中1人見狀還冒險跑下坡邊，但見警方追捕且高低落差過大，是腿軟動不了，警方是抓人還得兼救人。

48歲的吳姓男子嗜賭天九牌，他邀集同好至新埤鄉餉潭村山上1處寺廟旁工寮聚賭，警方獲報前往搜索，果然逮到吳嫌及賭客共24人，查扣賭資共72萬餘元，警詢後分別依違反刑法賭博罪嫌移送偵辦。

潮州分局偵查隊長石加宏說，日前獲報有賭客流連藏於新埤鄉餉潭村山區1處宮廟旁工寮，經數日現場埋伏跟監蒐證，掌握確切違法聚賭的情資，昨天下午15時許持搜索票前往搜索，但為避免驚擾打草驚蛇，查緝人員不走通往該處的產業道路，而是沿周邊山坡地形行經叢林直搗而入。

不少警員為方便活動，穿上運動長褲，如同要到山區越野一般的模樣，果然也未讓賭場的許姓把風人員發覺，衝進賭場區域後，將賭客22人及吳嫌一舉擒獲，現場並查扣賭資72萬600元、天九牌及骰子等相關證物。

潮州分局長林明波表示，賭博所衍生的債務問題常形成治安事件，將持續針對轄區實施清查、杜絕不法，仍持續加強蒐報取締，杜絕賭博不法風氣，警詢後將現場負責人及把風工作人員及賭客24人，依涉嫌刑法賭博罪嫌隨案移送屏東地檢署後續偵辦。

有賭客跑進山坡處，卻動彈不得，警方為逮人，還得先救人。（警方提供）

有賭客跑進山坡處，卻動彈不得，警方為逮人，還得先救人。（警方提供）

賭場深藏山區宮廟旁，警方漏夜詢問。（警方提供）

賭場深藏山區宮廟旁，警方漏夜詢問。（警方提供）

警方現場查扣賭資72萬600元、天九牌及骰子等相關證物。（警方提供）

警方現場查扣賭資72萬600元、天九牌及骰子等相關證物。（警方提供）

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