海鮮批發店暗藏賭博彈珠台 警破門逮負責人夫妻檔及賭客

警方查扣賭博彈珠機台。（記者陸運鋒翻攝）

2024/02/14 11:08

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市一對夫妻檔原本在三重區開設海鮮批發店，但卻掛羊頭賣狗肉，暗地經營賭博電玩遊戲，警方接獲情資長期蒐證，於日前見時機成熟後，持搜索票破門進入，當場逮捕陳姓夫妻檔及賭客，詢後移送偵辦。

三重警分局調查，38歲陳姓男子及46歲林姓婦人為夫妻，2個月前在自強路三段開設生鮮海鮮店，後來因生意不好動起歪腦筋，將原本的店面擺放多台彈珠賭博機台，讓原本看似平淡無奇的店面，成了職業賭場。

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據了解，該間賭博電玩內擺放多款機台可供賭客選擇，每次可投入100至2000元鈔票兌換彈珠，而賭客要換錢時，可到暗房內向夫妻檔兌換現金，且屋內裝多支監視器過濾進出賭客，躲避警方查緝。

警方表示，接獲業者利用生鮮海鮮店面做為掩護經營賭博電玩後，隨即成立專案小組進行蒐證，在時機成熟後，於當天晚間10時許，持搜索票前往，當場查獲陳姓夫婦檔及39歲張姓賭客，扣得賭資64910元、賭博機台12台、點鈔機、籌碼彩票、監視器等證物。

警方指出，詢後將陳男及林婦依違反電子遊戲場業管理條例及賭博等罪嫌移送新北地檢署偵辦，而張姓賭客依社會秩序維護法裁罰。警方說，治安並無假期，將積極掃蕩各不法場所，讓大家能夠開心過好年。

警方帶回負責人陳姓夫妻檔及賭客。（記者陸運鋒翻攝）

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