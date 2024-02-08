以歇業牛樟工廠做掩護 苗警搗破天九牌地下賭場
2024/02/08 09:42
〔記者彭健禮／苗栗報導〕還沒過年就開賭！苗栗縣刑警大隊會同苗栗警分局，搗破藏匿於苗栗市一家歇業牛樟加工廠內的天九牌地下賭場，當場查獲22名賭客，賭資51萬餘元及點鈔機、賭具等，並查獲毒品咖啡包、K他命等毒品，警方將江姓屋主、賭場胡姓主持人等一併帶回，全案依賭博、毒品罪嫌移送偵辦。
苗栗縣刑大副大隊長馮文義今（8）日表示，刑大接獲情資，得知位於苗栗市經國路一帶有地下賭場活動，經報請苗栗地檢署檢察官張亞筑指揮偵辦，並與轄區苗栗警分局組成專案小組調查、蒐集相關證據，發現該地下賭場藏匿在一家歇業牛樟加工廠內。
請繼續往下閱讀...
專案小組見時機成熟，於4日深夜10點許，持搜索票執行搜索，當場查獲66歲江姓屋主與40歲胡姓主持人及22名賭客。警方現場查扣賭資51萬3500元、監視器1組、點鈔機1台、天九牌賭具1批、無線電2支、帳冊3張及毒品咖啡包33.46公克、K他命2.4公克等證物。警方偵詢後，以違反賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送偵辦。
苗栗縣警局長陳世煌表示，農曆春節將屆，苗栗縣警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心過好年，將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博場所加強清查臨檢，展現防堵賭博歪風，杜絕賭博貪念，以維護社會治安。