以歇業牛樟工廠做掩護 苗警搗破天九牌地下賭場

苗栗縣刑警大隊與苗栗警分局搗破藏匿於苗栗市一家歇業牛樟加工廠內的天九牌地下賭場，當場查獲22名賭客。（警方提供）

2024/02/08 09:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕還沒過年就開賭！苗栗縣刑警大隊會同苗栗警分局，搗破藏匿於苗栗市一家歇業牛樟加工廠內的天九牌地下賭場，當場查獲22名賭客，賭資51萬餘元及點鈔機、賭具等，並查獲毒品咖啡包、K他命等毒品，警方將江姓屋主、賭場胡姓主持人等一併帶回，全案依賭博、毒品罪嫌移送偵辦。

苗栗縣刑大副大隊長馮文義今（8）日表示，刑大接獲情資，得知位於苗栗市經國路一帶有地下賭場活動，經報請苗栗地檢署檢察官張亞筑指揮偵辦，並與轄區苗栗警分局組成專案小組調查、蒐集相關證據，發現該地下賭場藏匿在一家歇業牛樟加工廠內。

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專案小組見時機成熟，於4日深夜10點許，持搜索票執行搜索，當場查獲66歲江姓屋主與40歲胡姓主持人及22名賭客。警方現場查扣賭資51萬3500元、監視器1組、點鈔機1台、天九牌賭具1批、無線電2支、帳冊3張及毒品咖啡包33.46公克、K他命2.4公克等證物。警方偵詢後，以違反賭博罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法移送偵辦。

苗栗縣警局長陳世煌表示，農曆春節將屆，苗栗縣警局以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，為讓民眾安心過好年，將持續加強取締職業賭場，並針對可能提供賭博場所加強清查臨檢，展現防堵賭博歪風，杜絕賭博貪念，以維護社會治安。

警方查獲賭資51萬餘元及點鈔機、賭具等。（警方提供）

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