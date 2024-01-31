竹縣警聯手維安特勤隊 裝甲車破門抄大型賭場起獲槍毒逮16人

橫山警分局今天凌晨2點荷槍實彈，聯手縣刑大、保一維安特勤隊，利用維安特勤隊的裝甲車破門偵破一大型賭場。（記者黃美珠翻攝）

2024/01/31 14:16

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣橫山警分局今天凌晨3點多，荷槍實彈聯手縣刑大、保一維安特勤隊，以維安特勤隊的裝甲車強力破門下，共同攻破1個隱匿在芎林鄉某3間連棟透天厝4樓的大型職業賭場，當場查獲負責人游男及其手下以及賭客等共14人，查扣點鈔機、帳冊以及賭具，並從在場的許姓男子身上起出改造槍械一批，另張姓男子身上扣得安非他命等毒品，全案訊後分依槍砲、毒品、賭博等罪嫌，把實際涉案的13人分別移送法辦。

警方凌晨的攻堅震撼了現場所有賭客和周邊住戶，保一維安特勤隊裝甲車衝撞住家鐵捲門的巨大聲響，一度讓附近居民懷疑是哪裡出了大車禍。但是約40名員警衝入賭場後，也被現場的K煙給嗆得頭昏腦脹，加上徹夜未眠，下午有人忍著身體不適，即使臉色發白也繼續製作筆錄以釐清案情。

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警方說，大約半個月前他們發現賭場所在的透天厝夜間常有複雜人士出入，疑似暗藏職業賭場。他們蒐證後報請新竹地檢署指揮偵辦，今天凌晨2點便啟動攻堅任務。

這個職業賭場所在的房舍，由31歲游姓賭場負責人出面承租，3間連棟的3樓半透天厝樓頂打通後，以鐵皮搭蓋出4樓違建經營職業賭場，且疑似有幫派份子出入，懷疑暗藏槍、毒。再加上1樓有鐵捲門阻擋，鐵捲門後還有2道金屬鍛造門做掩護，顯得固若金湯，為了一擊中的，新竹縣警因此請求保一維安特勤隊出動裝甲車協助攻堅。

當下巨大的撞擊聲，把樓上賭興正盛的11名賭客和游男、及現場把風者震得四散奔逃，所幸在裝甲車助威下，約40名員警得以從1樓起，連續突破前述3道鐵門而強勢湧入搜索和逮捕，前述被移送法辦的13人也確實分在各樓層躲藏時落網。

警方事後從現場搜出賭場抽頭金1萬多元，賭資46萬多元外，許男身上查獲1把包含彈匣、初驗有殺傷力的改造手槍和改造子彈共34發，另外張男身上有1小包的安非他命、以及重約近67公克的K他命共14包。

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保一維安特勤隊裝甲車出動助竹縣警攻破職業賭場。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣警聯手保一維安特勤隊今天凌晨偵破一大型賭場。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣警聯手保一維安特勤隊今天凌晨偵破一大型賭場。（記者黃美珠翻攝）

新竹縣警聯手保一維安特勤隊今天凌晨偵破一大型賭場。（記者黃美珠翻攝）

游姓男子（右）被控涉嫌經營職業賭場被捕。（記者黃美珠攝）

橫山分局偵查隊把涉案人分依槍砲等罪嫌移送法辦。（記者黃美珠攝）

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