女荷官改經營博弈網站客服機房 投注金額逾800億台幣

徐姓、黃姓姊妹淘被送辦。（資料照）

2023/05/22 14:38

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在澳門賭場擔任荷官的徐姓、黃姓女子及黃女的李姓丈夫，在台北市東區商辦設立3家科技公司，以合法掩護非法，經營4家境外博弈網站的客服及網站後台維護，各收取年薪195萬至240萬元不等；台北地檢署今依賭博罪將徐、黃、李3人起訴；涉提供徐女地下通匯人民幣業務的虛擬貨幣蔡姓幣商，依違反銀行法起訴。

徐女等3人旗下的44名賭博網站客服人員，均認罪而獲緩起訴，依從事賭網客服的時間長短，各須支付公庫1萬元至30萬元不等的處分金。

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檢警調查，自2年前開始，徐、黃2女在北市大安區、信義區的商辦內，陸續成立3家科技公司，以合法掩護非法，協助主機設置在菲律賓的「新葡京」、「米高梅」、「澳門威尼斯人」及「至尊體育」等博弈網站，以月薪4萬至6萬元不等，在台招募文字客服，負責解決賭客諮詢的問題及維護後台穩定。

這些境外賭博網站，以提供百家樂、撲克牌、21點、拉霸機及各式運動賽事等玩法為主，鎖定中國賭客經營線上博弈。檢警長期偵蒐，於去年6月14日發動搜索，並約談徐、黃、李及其旗下客服等多人到案，另查扣現金1095萬元主機、筆電等贓證物。

檢警初估，該境外博弈網站經營2年多來，賭客投注的金額累計已超過200億人民幣（約台幣800多億元），線上會員超過2萬名，大多為境外人士。

警方查扣現金1095萬多元，以及筆電、主機、手機、公司資料、員工薪資表、存摺、出入金教學及行動網卡等大批贓證物。（資料照）

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