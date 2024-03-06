失聯移工辦生日趴聚會 專勤隊埋伏一舉查獲11人

11名越南籍失聯移工因慶生聚會，一同遭專勤人員查獲並帶回收容。（民眾提供）

2024/03/06 16:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，指大寮區一處民宅疑有失聯移工出入，並經常辦趴擾鄰，經多日觀察埋伏，恰巧前一晚多人在此聚會舉辦慶生趴並留宿，11名失聯移工在清晨酒未醒時，被一舉查獲全數帶回。

高雄市專勤隊指出，當天會同台東縣專勤隊等單位以優勢人力前往該住所查處，在清晨時分，見1名移工外出買早餐，前往查核身分時，發現為越南籍失聯移工阮男，後續陪同他前往住處收拾行李，沒想到因此將還睡在屋內的另8男2女共10名越南籍人士一舉查獲，經確認全數為失聯移工。

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據了解，其中1名失聯移工胡女的房間內擺放一束大型的百元現鈔花束，經詢問得知原來前一晚為胡女生日，邀請同為失聯移工的姊姊及許多同鄉好友到家中聚餐飲酒慶祝，這束花是姊姊送給她的生日禮物。眾人徹夜狂歡後不勝酒力，決定在胡女住處留宿一晚，沒想到隔日清晨還未酒醒就全數遭到專勤隊員查獲，而這些來慶生的同鄉好友遭逮後，紛紛表示後悔前一晚沒有坐計程車回家。

專勤隊將11名失聯移工帶回查辦，並追查相關非法工作事證，如有不法將移請地方主管機關依法裁處，逾期在台人士則將予以收容並擇期遣返。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，入出國及移民法部分條文修正已於今年3月施行，逾期罰鍰將加重為1萬元至5萬元，而且管制來台期間也從原本最高3年改為最高7年。

11名越南籍失聯移工因慶生聚會，一同遭專勤人員查獲並帶回收容。（民眾提供）

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