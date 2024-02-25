失聯移工藏730天見臨檢躲廁所 最後栽在24小時網咖

黃男走出廁所赫見守候警方。（警方提供）

2024/02/25 11:41

〔記者許國楨／台中報導〕現今網咖除24小時經營且提供多樣化餐點，然因價格便宜且不需身分驗證，容易成治安死角，台中市警方為此不定期臨檢，前晚到中區一間網咖執勤時，發現一名外籍男子起身躲進廁所在外守候，雖然男子面對警詢一度裝傻，仍被查出是失聯2年的越南籍移工，依法遣送出境。

台中市第一分局指出，轄內經常有外籍移工造訪，並到24小時營業的網咖消費，警方擔心此處人口出入相對複雜，成為治安死角，經常會安排臨檢勤務，當天晚間9時許，分局所屬的大誠所員警吳耀宗、廖柏皓前往轄內一間網咖臨檢，突見一名身穿深色外套的外籍男子馬上起身，神色慌張躲入廁所。

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員警見狀直覺有異，將這名男子衣著及面貌不動聲色的暗記下來，並繼續執行臨檢勤務，男子以為成功躲過查緝步出廁所，沒想到警方已在外守候，立即上前盤查並命其出示身分證件，男子當下揮手表示聽不懂中文，吳、廖2員詢問是否為失聯移工，男子聽聞後沉默不語。

員警見其不配合只好在旁勸說其出示證件，男子便開始用中文回答「不知道」，並翻出口袋企圖營造身上沒有證件假象，規避查證，但眼尖警員仍在男子翻找過程，發現男子的確有攜帶健保卡，男子才配合繳出，經查，男子是越南籍黃姓移工（22歲），已被通報失聯超過2年時間，全案詢後依法將黃男移送台中移民署專勤隊續辦。

第一分局長鍾承志呼籲，法網恢恢疏而不漏，打擊犯罪、維護治安是警察的職責，本分局秉持嚴正執法，貫徹維護治安的決心，強力掃蕩不法份子，共創宜居社會環境。

警方查出黃男是通報失聯超過2年的外籍移工。（警方提供）

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