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違規被攔企圖矇混過關 失聯移工通緝犯情侶栽了

警方查獲失聯移工情侶，其中阮男還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

警方查獲失聯移工情侶，其中阮男還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

2024/02/17 10:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一對越南籍阮姓情侶騎機車雙載，行經鳳山區經武路與鳳松路口之際，無視警車就在對向，竟違規紅燈左轉，被警攔下以語言不通為由，不願提供證件，意圖矇混過關，警方機智從手機照片中，查出2人都是失聯移工， 阮男還是詐欺通緝犯，當場逮捕2人，依通緝及違反入出國及移民法等解送歸案。

警方調查，越南籍阮姓男子（44歲）與阮姓女子（42歲）2人是情侶檔，前天騎機車雙載行經鳳山區經武路與鳳松路口，適逢鳳山警分局文山派出所警員巡邏經過，2人照樣違規紅燈左轉，警方驅車上前攔下2人盤查身分。

警方先查獲後座阮女為失聯移工，騎士阮男見警則頻搖頭，無法正常回應警方問答，頻向警方揮手意指語言不通，遲遲不願提供證件供警方查證，如此舉動讓警方高度警戒，懷疑他的身分不單純。

警方改為檢查阮男提供手機，終於在手機相片中找到阮男證件翻拍照片，查出阮男不僅是失聯移工，還是台南地檢署於112年4月26日所發布的詐欺通緝犯，阮男見事跡敗露才認栽。

警方當場將2人上銬帶回派出所偵辦，警訊後將阮男解送台南地檢署歸案，也將2人依違反入出國及移民法移送內政部移民署南區事務大隊高雄市專勤隊歸案，後續2人將遣送回國。

警方查獲失聯移工情侶，其中阮男還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

警方查獲失聯移工情侶，其中阮男還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

警方檢查阮男手機，在手機相片中找到阮男證件翻拍照片，查出阮男是失聯移工。（讀者提供）

警方檢查阮男手機，在手機相片中找到阮男證件翻拍照片，查出阮男是失聯移工。（讀者提供）

警方檢查阮男手機，在手機相片中找到阮男證件翻拍照片，查出阮男是失聯移工，還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

警方檢查阮男手機，在手機相片中找到阮男證件翻拍照片，查出阮男是失聯移工，還是詐欺通緝犯。（讀者提供）

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