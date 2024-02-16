兄弟檔通緝犯馬國合搞詐欺機房 台馬警方聯手搗破逮8人

刑事局。（記者邱俊福攝）

2024/02/16 19:10

〔記者邱俊福／台北報導〕專從事詐欺機房的陳奕安、陳昱呈兄弟檔，分別遭通緝潛逃境外後，上月間招募成員後，在馬來西亞吉隆坡一處社區大樓會合，準備籌畫設置詐欺機房，重操舊業，刑事局電偵大隊、國際科掌握情資通報馬國警方，上月30日一舉攻堅搗破，共逮捕陳姓兄弟檔等8人，其中3男1女為馬籍共犯，目前陳姓兄弟檔等4名台籍嫌犯拘留於當地移民局等待遣返。

警方調查，38歲、32歲的陳姓兄弟檔，2018年間因涉及「愛情詐財」機房案件遭逮送辦，遭判刑後，哥哥搭機潛逃越南，2020年依組織犯罪案發布通緝，弟弟則服完刑期，又陸續犯下多起詐欺案，去年於遭通緝前，搭機潛逃印尼。

請繼續往下閱讀...

陳姓兄弟檔潛逃境外期間，皆在東南亞國家遊走。上月間，警方掌握情資，陳姓兄弟檔計畫重起爐灶，弟弟先前往馬來西亞吉隆坡一處社區大樓居住，並從台灣招攬來29歲張姓男子、48歲陳姓男子2名成員，另也找來負責司機、助理的馬國籍3名男子，等待哥哥前來會合。

警方經將陳等犯嫌出、入境情資提供予馬來西亞警方，馬國警方依涉及詐欺機房立案後，上月30日中午在陳奕安入境前往會合的第2天進行攻堅查緝。

馬國警方逮捕陳姓兄弟檔等4名台籍嫌犯，以及馬籍3共犯，另有1名在場馬籍女子為酒店小組，也一併帶回調查，目前全案由台中地檢署指揮偵辦中，已註銷4名台籍嫌犯護照，而遣返時間則尚積極與馬國協調中。

男子陳昱呈列名通緝犯潛逃東南亞。（記者邱俊福翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法