隻身在台育兒壓力大 移民署年前助越南二母親攜子返鄉

移工隻身在台育兒壓力大，移民署苗栗專勤隊，過年前協助越南越南籍媽媽，攜子返鄉團圓。（苗栗專勤隊提供）

2024/02/12 09:54

〔記者張勳騰／苗栗報導〕越南籍失聯移工小芳和小玲，去年10月間分別挺著近9個月孕肚來移民署中區事務大隊苗栗縣專勤隊自行到案，因皆已進入懷孕後期無法搭乘飛機，兩人都留台待產，在台舉目無親的小芳和小玲因產後無人協助照料，孤單無助、倍加思鄉，急著想帶著新生兒返國與家人團圓。苗栗縣專勤隊積極協調越南辦事處趕辦新生兒返國文件，終於讓小芳與小玲帶著新生兒順利在農曆春節前返國。

苗栗縣專勤隊去年10月受理兩位即將臨盆的失聯移工自行到案，都來自越南的小芳和小玲雖於不同時間到案，但都同樣挺著孕肚獨自辦理自行到案程序，皆因為懷孕9個月而無法搭乘飛機，兩人的老公卻已先返國，留下她們隻身一人在台，無助的處境讓專勤隊員印象深刻。

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苗栗專勤隊長李安貴指出，移民署各專勤隊對於自行到案對象皆會列管到出境，苗栗縣專勤隊員在通話追蹤過程中發現，小芳和小玲都因產後獨自育兒壓力沉重而憂慮，一心想返國與家人團圓，卻苦於新生兒返國證件文件尚未辦理完成。農曆年節將至，苗栗縣專勤隊主動與越南辦事處聯繫，積極協調辦理小芳和小玲新生兒返國所需文件，並在春節前協助安排小芳和小玲母子4人返國，返國前兩人到苗栗縣專勤隊向同仁的協助表達感激。

移工隻身在台育兒壓力大，移民署苗栗專勤隊，過年前協助越南越南籍媽媽攜子返鄉團圓。（苗栗專勤隊提供）

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