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搶匪遇到騙子！松山車站搶案逆轉 得手527萬贓款全是假鈔

去年8月松山車站發生搶案，警方將犯嫌送辦。（資料照，記者邱俊福翻攝）

去年8月松山車站發生搶案，警方將犯嫌送辦。（資料照，記者邱俊福翻攝）

2024/03/06 00:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕黑吃黑！去年8月北市發生交易虛擬貨幣搶案，林姓男子與謝姓幣商相約松山車站北二門前交易「泰達幣」，過程中突有2名搶匪持刀搶走林男準備來買幣的527萬，沒幾天警方就逮捕2名搶匪，但全案疑點重重，警方也一併逮捕林姓買家。而今案情出現重大翻轉，警方查出林男涉及詐騙，宣稱被搶的錢其實全是假鈔！

綜合媒體報導，去年8月6日下午2時許，林姓買家與謝姓幣商約在松山車站進行虛擬貨幣買賣，雙方剛碰頭，突遭許姓和趙姓男子持刀械衝出，搶走林男身上的527萬元鉅款，林男隨即報警。警方獲報展開追查，案發隔天逮捕許男，當月15日再逮捕趙男，查扣贓款，發現全是假鈔。當時警方懷疑林男其實是共犯，自導自演搶案，因此一併逮捕到案。

由於該案出現諸多疑點，檢警單位後續又約談相關人士，持續向上溯源，沒想到發現謝姓幣商與許、趙2人才是共犯，3人屬於一個強盜集團，首腦據稱是有竹聯幫背景的廖姓男子，廖男負責策劃行搶，讓謝男假扮幣商跟林男接觸，再由許、趙2人去搶錢。而林男也不簡單，其實林男是受有天道盟太陽會背景的羅姓男子指使，想以假鈔詐取對方泰達幣。該案已將所有涉案人逮捕，台北地檢署近日以強盜罪起訴以廖男為首的強盜團夥共7人，並以詐欺罪起訴羅男和林男。

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