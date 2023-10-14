2名蠢車手拿33萬假鈔被捕 異口同聲：第一次犯案就被抓

警方先逮捕蔡姓車手，於附近又抓到負責盯哨的莊姓車手（又稱盯哨手）。（警方提供）

2023/10/14 10:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市徐姓女子於臉書見到股票投資訊息，誤信投資股票穩賺不賠、獲利豐厚，她先匯出積蓄90萬元，之後向親友借錢投資，親友提醒她可能受騙，徐女遂向台中市警局一分局公益派出所詢問，員警於本月11日埋伏，徐女交付33萬餘元的假鈔票，2名車手拿到錢隨即被埋伏員警逮捕，這兩名騙徒異口同聲堅稱，自己是第一次當車手就被抓，台中地檢署分別以8萬與5萬元交保。

中市警局一分局公益派出所調查，40歲的徐女見臉書股票投資廣告，加入一個股票投資訊息的LINE群組，該群組有自稱投資老師與散戶的騙徒，自吹自擂宣稱股票投資獲利極高，穩賺不賠，徐女受騙之後，聽從詐團指示，加入一個網路的投資平台，先後匯款90萬元到指定帳戶投資。

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徐女把積蓄全匯出之後，又向親友借錢投資，親友提醒她可能受騙，徐女遂至公益派出所諮詢，才確認自己受騙。

員警與徐女合作，請徐女持續與詐騙集團聯繫，並相約於11日中午，於台中市西區某咖啡廳外面交33萬2千元，果真於約定時間，蔡姓車手現身，徐女將準備好的假鈔票交付蔡男。

蔡男卻不知便衣員警早就埋伏在身邊，員警蒐證齊全後即趨前逮捕蔡男（24歲），隨後又於現場周邊查獲負責盯哨的另一名車手莊姓男子（32歲，又稱盯哨手），2名車手雙雙被逮，這2人都有前科，都是高中畢業的無業男子，兩人都異口同聲宣稱，是看網路小廣告，應徵成為取款車手，且第一次取錢就被抓了。

警方依詐欺罪嫌將2人移送法辦，台中地檢署裁定莊男5萬元交保，蔡男8萬元交保，第一分局分局長吳燕山呼籲，任何投資買賣，絕無穩賺不賠的好事，勿輕信「高獲利投資」話術及來路不明投資管道，確保自身財產安全。

蔡姓車手（圖右）不知自己拿到假鈔票，更不知便衣警察（圖左）在身旁。（警方提供）

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