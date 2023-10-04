騙很大！詐團成員拿500萬元「財源廣進」假鈔 買到16萬個泰達幣

曾男受詐團指揮，拿印有「財源廣進」假鈔買到泰達幣16萬1516個單位。（法新社）

2023/10/04 12:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕新北市曾姓男子今年5月加入代號「鋼鐵人」的詐欺集團，他從詐團手中取得500萬元印有「財源廣進」的台幣假鈔票，向戴姓與程姓男子購買虛擬貨幣泰達幣（英文縮寫USTD），兩男沒仔細查看鈔票，雙方即成交，之後曾男獲得詐團的3萬元酬勞，被害人程男事後才查覺是偽鈔而報警，曾男坦承犯行，台中地檢署依行使偽造紙幣罪起訴。

起訴書指出，22歲曾男加入詐欺集團，受代號「阿凡」指示，今年5月28日下午，在高鐵板橋站南廁所內，向「阿凡」取得偽造鈔票，偽鈔上印有「財源廣進」，他於翌日（29日）到高鐵台中車站（烏日站），向戴男與程男購得泰達幣16萬1516個單位，交付「財源廣進」的台幣假鈔票之後，曾男當場把泰達幣，轉匯至指定帳戶，曾男之後從「阿凡」手中取得3萬元報酬。

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中市警局二分局很快抓到曾男，查扣1000元「財源廣進」的假鈔票50捆，曾男坦承受「阿凡」指使，台中地檢署認為，曾男觸犯詐欺罪與行使偽造紙幣罪，從重依行使偽造紙幣罪起訴，可判處3至10年徒刑，併科15萬元罰金，並聲明法院宣告犯罪所得3萬元與假鈔票沒收。

曾男受詐團指揮，拿印有「財源廣進」假鈔買虛擬貨幣，中檢依行使偽造紙幣罪起訴。（記者張瑞楨攝）

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