女業務投資泰達幣遭詐37萬 車手辯合法交易

警方逮捕前來取款的施姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/09/14 14:50

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市28歲的張姓女子，日前被不明LINE帳號洗腦投資虛擬貨幣，接著陸續匯款、面交37萬元，怎料想轉換現金時，對方稱需在支付78萬元才能提領，張女才發覺受騙報案，警方趁雙方昨晚再度面交時，逮捕施姓車手，施男辯稱是合法交易，被依法移送偵辦。

據了解，從事業務銷售員的張女，9日在臉書發現投資泰達幣網頁，進而與對方加入LINE帳號連繫，並依照對方指示下載「bitkub」軟體下單，於當天匯出1萬元及面交6萬元，隔日又面交30萬元。

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據悉，張女想將虛擬貨幣轉換為現金時，向對方告知忘記密碼，而對方則稱需繳交78萬元，才能修改密碼解鎖提領，張女詢問親戚後，才驚覺全是一場騙局，因而向警方報案。

永和警分局調查，張女昨天晚間8時許，與詐團成員再度相約永和文化路某超商交易時，埋伏警力一湧而上逮捕29歲的施姓車手，查扣交易現金、手機及加密貨幣買賣合約書。

據指出，施男有詐欺、洗錢防制法等前科，供稱是合法交易，且持有虛擬貨幣買賣合約書，否認詐騙行為，警詢後，依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，並持續溯源追查金流。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣交易現金、手機及買賣合約書。（記者陸運鋒翻攝）

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