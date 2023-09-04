假幣商勾結詐團詐騙5千萬 基檢警溯源押4人追首腦

基隆地檢署偵辦李等4名假幣商，涉嫌勾結詐騙集團，把10多名被害人合計5000多萬元台幣全洗到境外，依李等4人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌向法院聲押獲准。（記者林嘉東攝）

2023/09/04 15:46

〔記者林嘉東／基隆報導〕李姓男子為首的4名假幣商，涉嫌勾結詐騙集團，以投資為幌，誘騙被害人向李等人購買泰達幣（USDT）後，再將被害人購買的泰達幣，轉入詐團名下電子錢包，初估將10多名被害人合計5000多萬元台幣全洗到境外。基隆地檢署昨以李等4人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌向法院聲押獲准。

基隆市警局科技偵查隊是在今年初陸續接獲被害人報案指，他們去年9月至12月間陸續投資，號稱可以獲取高報酬的虛擬貨幣，直到發現獲利無法提領，才驚覺被騙。

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警方清查不少被害人為了賺取高報酬，有的一次投入400多萬退休金，有的甚至不惜抵押房子貸款參與投資，有的甚至還不知道自己被騙，繼續投錢中，遂於今年5月間報請檢察官陳淑鈴指揮偵辦。

檢警清查被害人金流發現，詐團利用境外虛擬貨幣不易追查特性，先以投資為幌詐騙被害人，再勾結李姓、洪姓、戴姓與張姓等4名假幣商洗錢，讓被害人損失慘重。

案經檢察官陳淑玲上月29日與本月1日指揮基隆市警局刑警大隊科偵隊、偵四隊搜索李等4人住處，扣得對帳單、電腦、手機、教戰手冊等證物，後向法院聲押獲准。

檢警調查，李等4人均為假幣商，與詐團合作，騙被害人購得泰達幣後，依詐團指示將被害人購得的泰達幣，全轉入詐團名下難以追溯或匿名的電子錢包。

李等4人把被害人購買的泰達幣領給詐團首腦，替詐團洗錢，直到被害人發現投資獲利領不出來，有去無回，才知被騙，初估李等4人累計將被害人台幣5000餘萬元洗出境外。

檢方認定，李等4人涉犯共同詐欺、違反洗錢防制法與組織犯罪條例等罪嫌重大，昨向法院聲押獲准，並溯源追緝詐團幕後首腦中。（16:10更新）

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