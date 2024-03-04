汽車維修員開警車途中肇禍 北市警局改免賠原因曝

李姓汽車維修員開圖中這部警車回公司保養途中撞傷陳姓騎士，一審原命北市警局應負起連帶賠償責任，賠償陳女578萬多元，但二審改認北市警局不必賠償，命李男與汽車公司賠償陳女529萬多元，最高法院駁回上訴確定。（資料照，記者王冠仁翻攝）

2024/03/04 11:14

〔記者溫于德／台北報導〕李姓汽車維修員5年前開警車回公司保養途中，闖紅燈撞傷陳姓女機車騎士。一審判李男、汽車公司與台北市警局應連帶賠償陳女578萬多元；二審則指事故當天非由北市警局將警車交給李男駕駛，改認無連帶責任，並經扣除部分款項，命李男與公司應賠償529萬餘元，最高法院駁回上訴確定。

2019年10月5日上午11時許，李男赴北市警局北投分局永明派出所開警車回公司保養，行經濱江街闖紅燈撞上陳女，害陳女顱內出血、蜘蛛網膜下出血、左眼神經損傷、骨盆骨折。李男被依過失傷害罪判刑5月，得易科罰金15萬元，緩刑2年定讞。

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陳女另提民事告訴，向李男與汽車公司求償醫藥費、看護費、輔具、精神慰撫金等，扣除強制險理賠金與李男已給付的15萬元，求償586萬多元，北市警局也應連帶賠償。

李男爭執求償金額，汽車公司也認為已盡到監督義務；北市警局自認僅為警車所有人，並非僱用人，不須連帶賠償。

北院一審經獨任法官審理，指汽車公司未舉證已盡到監督義務，認應與李男連帶負責；另依「警察機關公務車輛使用管理要點」，警用公務車應由警員或警察機關駕駛人員駕駛，故北市警局應指派符合身分的駕駛前往汽車公司，卻由非警察機關相關人員的李男駕駛，故應連帶賠償；判3個被告應賠償578萬多元。

北院二審改由3位法官組成合議庭，認定事故當天非由北市警局將警車交給李男駕駛，因此北市警局與李男間無選任指揮監督關係而不必負起賠償責任，並經扣除李男已賠償的15萬元，合議庭指陳女能再求償529萬多元。最高法院駁回上訴確定。

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