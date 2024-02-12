渣男駕駛過期撞傷人竟叫女友頂罪......26歲無業日男終於被逮！

日26歲失業男發生車禍後竟叫同車女友替自己頂罪，只因駕照過期未換新擔心被抓。示意圖，與新聞事件無關（資料照）

2024/02/12 23:37

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣2023年11月發生一起車禍，被害人受傷至少需要2周才能痊癒。而事發後肇事車輛上的女子宣稱開車的是自己，不過事後卻直接失聯，警方深入調查後，才發現肇事駕駛竟是其男友，今（12）日警方將真正的嫌犯逮捕。

據《神戶新聞》報導，兵庫縣飾磨警署表示，肇事男子2023年11月駕車行經姬路市飾磨區的一條道路時，與另外一輛自小客車發生碰撞，導致對方車輛的37歲女性駕駛受傷，需要近2周才能痊癒。警方獲報趕往現場後，肇事車輛上的24歲女子主動告知員警是自己開車撞到對方，然而事發4天後女子卻消失，拒絕與被害人商討後續賠償事宜。被害人隨後找上警方，深入調查後才發現當天開車的駕駛另有其人，竟是同車的26歲男友。

警方12日依違反道路交通法無照駕駛、未如實申報事故、過失傷害以及教唆藏匿犯人等罪名將該男子逮捕。據悉，男子目前失業中，他事後聲稱，自己的駕照在2019年失效後並未更新，擔憂無照駕駛事跡敗露，才會教唆女友替自己頂罪。

請繼續往下閱讀...

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法