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法務部推檢察官助理法制化 提出法院組織法修正案

法務部提出法院組織法修正案，盼檢察官助理法制化。（資料照）

法務部提出法院組織法修正案，盼檢察官助理法制化。（資料照）

2024/03/02 20:40

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官肩負犯罪偵查、捍衛司法正義之責，面對近年來與日俱增的刑事案件、犯罪手法日新月異的偵查挑戰，工作負擔日益沉重，法務部2023年爭取100名檢察官助理，2024年爭取增聘150名，並擬具法院組織法第66條之5、第73條修正草案，讓檢助法制化，近日已函覆人事總處相關資料。

法務部表示，部長蔡清祥2018年上任後，即不斷向行政院爭取新增檢察機關員額，規劃分4年（2022年至2025年）請增檢察機關員額合計600人， 6年核增897人，迄至2025年，檢察機關員額將達6613人。

法務部指出，詐欺案件攀升為各地檢署刑案第一位，為使檢察官專注於偵辦集團性、組織性重大案件，已爭取100名檢助，今年度再增聘150名，待行政院核准增額進用後，可望有效緩解檢察官工作負擔。

法務部認為，為提高辦案品質、加強對於法院裁判監督、合理化檢察官工作負擔，實有必要比照法官助理模式，增設常態化襄助檢察官處理內部事務性工作的檢察官助理。前已擬具法院組織法第66條之5、第73條修正草案，於2023年11月17日函報行政院會同司法院研商，並於2024年2月5日函覆行政院人事總處補充相關資料，讓司法院、人總、主計總處、立法委員了解修法必要性及迫切性，期能儘速完成。

另為降低詐欺重複移送案量，法務部推動全國被告總歸戶計畫，以單一被告為移送基準，相關被害人應歸戶至被告戶籍地司法警察機關，統一調查並進行後續移送。

法務部2024年1月5日將移退移歸的配套措施，通函各級檢察署於2月1日施行，使同一被告單純提供帳戶、帳號、門號的幫助詐欺案件，歸戶在同一案件偵查。高檢署也召開詐欺總歸戶研商會議，滾動式檢討運作情形，以達詐欺案卷減量、程序簡化，減少重複調查的目標。

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