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109人搶5職缺！ 士檢徵檢察官助理 法律、財經、會計背景都來

士林地檢署昨舉辦檢察官助理甄試。（士檢提供）

士林地檢署昨舉辦檢察官助理甄試。（士檢提供）

2023/09/24 14:18

〔記者王定傳／台北報導〕士林地檢署9月初公開招聘5名檢察官助理，總計125人報名，經扣除報名資料不齊全者，仍有109名符合報名資格，報名者背景多元，法律、財經、會計、理工都有；昨甄試時，有76名符合資格者到場參加電腦打字、筆試及口試，士檢表示將綜合評核後，擇優正取5位、備取10位，網羅多元專業人才，以提升檢察工作量能。

士檢表示，為持續貫徹政府打詐決心及配合法務部減輕檢察官工作負擔積極作為，自9月初起公開招聘5名檢察官助理，並秉持「多元進用，擴大徵才」原則，號召各領域專業人才投入，首創選考方式，報名者可選擇參加法律科目筆試，或提供書面審查資料，以擴大甄選各種專業人才。

士檢指出，這次甄選經公告後，各界反應熱烈，報名踴躍，總計125人報名，經扣除報名資料不齊全者外，仍有高達109名符合報名資格，除法律系畢業生外，也有眾多財經和理工等科系畢業者，亦有就讀研究所或具備跨領域專業背景者，更不乏已領有會計師、律師及其他專業證照，及有豐富實務經驗，曾任職會計師事務所和大型律師事務所等。

士檢昨舉辦甄試，有76名符合報名資格者到場參加電腦打字、筆試及口試，將綜合評核後擇優正取5位、備取10位。

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