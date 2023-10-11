100名檢察官助理本週上線 月薪4.6萬做這些事⋯⋯

法務部長蔡清祥希望檢察官助理法制化。（記者吳政峰攝）

2023/10/11 18:34

〔記者吳政峰／台北報導〕龐大詐欺案件已造成檢察官沉重負擔，法務部為了舒緩檢察官工作量，向行政院爭取100名檢察官助理（簡稱檢助），9月底完成遴選，本週陸續上線，每人月薪4萬6000元起跳，福利比照公務員。調法務部辦事檢察官黃育仁11日表示，已完成「檢察官助理之工作項目指引」，把檢助主要工作規範於協助處理內部事務。

黃育仁表示，根據工作指引，檢助將協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料及製作卷證分析報告、卷證附表等資料；分析、整理及蒐集案件法律問題；校對書類及清點、核閱、確認歸檔案件；實行公訴，製作、傳輸、標示電子卷證及製作簡報等資料；建置詐欺等資料庫、資料輸入及比對業務；辦理刑事訴訟相關程序或依法令所定職務之幕僚作業。

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黃育仁指出，檢助是因應打詐綱領1.5版專案，依「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」第4點第2款進用之人員，應依勞動基準法訂立勞動契約，該等人員之進用、甄選、考核等，可參考「法務部及所屬各機關臨時人員員額統籌運用及管理方式」辦理。

各地檢如何分配檢助員額？黃育仁說明，以自僱方式進用非常態性檢察官助理100人，依111年全年度各地檢電信詐欺案件新收件數及地檢署屬性為參考依據，分別以「111年電信詐欺新收件數1萬以上且屬六都地檢署」、「111年電信詐欺新收件數6000以上之地檢署」、「111年電信詐欺新收件數低於6000件，而在2000件以上之地檢署」、「1000件以上」為不同進用級距。

台東地檢署分配到1人，基隆、宜蘭、花蓮、屏東、雲林、南投、苗栗等7個地檢署各3人，士林、新竹、台南、橋頭等4個地檢署各5人，高雄、台中、新北、台北、桃園等5個地檢署各10人。

除了檢助，黃育仁強調，法務部還爭取2020年到2025年進用897名正式人力。他希望檢助能比照法官助理，透過修法法制化。

法務部檢察司司長郭永發說明，檢察官偵查業務因有偵查不公開的問題，檢助獲聘後須簽保密條款，未來若洩密，刑責將比照公務員。

法務部長蔡清祥指出，法官依照法院組織法配有正式的法助跟司法事務官，但檢察官卻只有檢察事務官，未來盼把檢助正式入法，透過法制化保障檢助的工作權，並紓解檢察官的工作壓力。

調法務部辦事檢察官黃育仁，說明檢察官助理的業務內容。（記者吳政峰攝）

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