詐騙犯罪猖獗檢察官累爆 法務部成立案件合理化小組

法務部成立合理化檢察官工作負擔研議小組。（記者吳政峰攝）

2024/02/07 23:01

〔記者吳政峰／台北報導〕詐騙犯罪氾濫猖獗，電信詐欺案件及被告人數，已攀升成為各地檢署刑案第一位，且仍持續增長，法務部長蔡清祥指示從增加人力、自源頭減少案件量、簡化業務流程等方向多管齊下，以解決檢察機關沉重負擔，並成立「合理化檢察官工作負擔研議小組」，傾聽基層檢察官意見。

法務部7日表示，已頒布適用於所有案件類型不起訴處分書的簡化格式，亦將針對特定類型犯罪，如妨害名譽罪、誣告罪，研議定型化例稿供檢察官參用，亦可考慮擴大適用於假性詐欺案件。

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法務部指出，正強化與司法警察機關數位資料的介接，自動解析筆錄內容，自動產製人頭戶詐欺被害人遭詐騙附表，減輕檢察官重複性及機械性工作負荷，前於2023年10月16日至11月22日在桃園及台中地檢署試辦書類及附表產製功能，2024年規劃於台北及新北地檢署擴大試辦。

法務部推行詐欺案件「全國總歸戶」，針對同一被告帳戶、帳號或門號內所有被害人，歸戶至被告戶籍地警察機關統一調查移送，並於2024年1月5日將移退移歸的配套措施，通函各級檢察署於2月1日施行，以達詐欺案卷減量、程序簡化，減少重複調查目標。

法務部向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，規劃分4年（2022年至2025年）請增檢察機關員額600人、6年核增897人，至2025年，檢察機關員額將達6613人，趨近上限6900人；為因應打詐業務，2023年10月進用100名檢察官助理，2024年增聘150名，並推動法制化、常態化。

法務部強調，已成立跨司處的合理化檢察官工作負擔研議小組，將就檢察官所關注的業務管考、書類簡化、刑事訴訟付費制度、輕罪先行調解、實體法除罪化等各項議題，廣泛蒐集意見，並將每季召開會議邀集檢察機關代表詳加研議，以合理化檢察官工作負擔，提升辦案效能。

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