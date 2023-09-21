詐欺案癱瘓地檢！新北檢1年來新收案量破10萬件 劍青檢改發聲

劍青檢改發聲明，籲請法務部（見圖）體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力，檢察官方能發揮戰力，建構安全社會環境。（資料照）

2023/09/21 18:23

〔記者錢利忠／台北報導〕詐欺案件不斷增加，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，以新北地檢署為例，近1年新增「偵字案」件竟多達10萬6044件，每月新收件數破百的檢察官比比皆是；明年初將舉行總統大選，各地檢署自今年9月起須啟動選舉查察，分區派員督責轄區，各地檢署幾乎都面臨人力不足難題；為此，由基層檢察官組成的劍青檢改今天發聲明，籲請法務部體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力，檢察官方能發揮戰力，建構安全社會環境。

以下為劍青檢改聲明全文：

檢察官案件爆巨量瀕癱瘓 籲請法務部體恤基層儘速增補人力

請繼續往下閱讀...

今年起詐欺案件暴增，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，復因明年初大選，各地檢自9月起，須陸續啟動選舉查察，分區派員督責轄區，在已經沉重的壓力下再添一筆，本會聲明如下：

一、經本會初步調查，今年地檢署新收案件數量暴增，遠高於去年同期，導致下半年的工作量過度沉重。據統計，台北地檢署今（112）年1月至8月份累計新收「偵」字案高達42,900件，較去年同期的37,132件，遽增15.6％，許多檢察官每月新收案件數量破百。

台中地檢署不遑多讓，自去（111）年7月至今（112）年6月新收「偵」案更高達73,759件，較前一年同期62,757件，也遽增17.5％，驚人的是，其中詐欺案件，從前一期的19,258件暴增到26,392件，增加7,134件，遽增37％，每位檢察官平均每月新收件數從91件暴增到99.5件。

新北地檢署總案件數量更加驚人，統計去（111）年9月至今年8月新收「偵」字案竟突破10萬件，已高達106,044件，且較前一年同期的82,474件，更遽增28.6％，最離譜的是，其中僅僅詐欺案件從前一期的27,203件暴增到43,536件，增加16,333件，遽增60％，每月新收件數破百的檢察官比比皆是。在如此沉重的案件負擔下，各地基層檢察官仍要肩負年底賄選偵查之額外勤務，實已不堪負荷。

二、關於詐騙及人頭帳戶案件數量暴增，本會雖於今年8月底召開之全國檢察官防詐建言研討會，剴切指陳金管會、NCC、數發部等機關是否涉及行政怠惰，雖然該等機關迅速發新聞稿回應將會改進，然而目前移送地檢署的詐欺案件數量仍居高不下，未見稍歇，包括人頭帳戶黑名單、第三方支付業者特許、巨額個人幣商有效監理，均尚未見明顯成效。

不知該等機關當初回應研討會的新聞稿，是官僚結構的膝神經反射，還是真心積極作為的啟動宣示，目前有賴高檢署長官們繼續與之協調，本會靜觀後效，將持續監督。本會並籲請法務部體恤基層檢察官辛勞，盡速補充資源與人力，檢察官方能發揮戰力，建構安全社會環境。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法