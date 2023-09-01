貪檢王朝震不服被廢律師證 提告結果曝

王朝震出獄後轉任律師被法務部依法廢除律師證，王不服提告，遭北高行判決敗訴。（資料照，記者翻攝）

2023/09/01 10:10

〔記者溫于德／台北報導〕前南投地檢署檢察官王朝震犯下貪污案判刑7年6月，2014年假釋出獄後，申請加入台南律師公會被駁，但興訟勝訴，此案為促成律師法修法的轉捩點，後來法務部依修正後律師法廢止王的律師證書，王不服提告。台北高等行政法院指法務部的作法沒有問題，判王敗訴；可上訴。

律師法2019年修正後規定不得發給律師證書情況為：「受1年有期徒刑以上刑之裁判確定，依其罪名及情節足認有害於律師之信譽。」經法務部2021年徵詢全國律師聯合會意見同意廢止王的律師證書後，同年11月18日正式廢止其律師證書。

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王朝震不服，提告主張，法官、檢察官、律師固為捍衛司法三大支柱，但3種身分的倫理規範絕非相同，故有損法官信譽的情節，未必有損律師信譽。

況且，司法威信規格高於律師信譽，影響司法威信不應與律師信譽不當連結而劃上等號，法務部卻以影響司法威信為由，廢止他的律師證書，顯然不當，請求法院撤銷。

北高行說明，王朝震時任偵查檢察官，應遵守法律，以維護司法正義形象與人民對司法的信賴，王竟收受賄賂，嚴重破壞司法形象。

而律師既然以保障人權、實現社會正義及促進民主法治為使命，應本於自律自治的精神，誠正信實執行職務，維護社會公義，並應砥礪品德、維護信譽，但王朝震的犯行已有損信譽，因此法務部依律師法廢止其律師證書沒有問題；北高行判王敗訴。

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