檢察官慘遭巨量詐欺案癱瘓 法務部回應了

法務部說，致力於合理化檢察官工作負擔，持續增加檢察官輔助人力，強化偵查團隊量能。（資料照）

2023/09/21 23:22

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詐欺案癱瘓地檢！新北檢1年來新收案量破10萬件 劍青檢改發聲

〔記者吳政峰／台北報導〕檢察官團體「劍青檢改」今天（21日）發聲明指出，今年起詐欺案件暴增，嚴重拖垮基層檢察官正常辦案業務，籲請法務部盡速補充資源與人力。法務部回應，已向行政院爭取新增檢察機關員額，選舉查察工作期間，則暫停辦案期限管考。

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法務部說，為解決檢察機關沉重案件負擔，法務部向行政院爭取新增檢察機關員額，2020年核准增員110人（檢察官10人、檢事官26人）、2021年增員187人（檢察官15人、檢事官65人），之後更向行政院提出「因應司法改革中程人力補充計畫」，規劃分4年（2022年至2025年）請增檢察機關員額合計600人（檢察官50人、檢事官250人）。

經行政院核准，其中2022年增加215人（檢察官30人、檢事官95人）、2023年增加140人（檢察官10人、檢事官67人）；另外，法務部透過遴選律師、檢察事務官擔任檢察官、借調軍法官辦理檢察事務官業務，多元充實檢方辦案人力。

有關詐欺案件居高不下部分，法務部將責由高檢署與警政署、經濟部、通訊傳播委員會、數位發展部及金管會等機關，進行橫向聯繫強化落實「打詐綱領」，整合打詐量能；並由高檢署促請警政署落實「洗錢防制法」第15條之2所規定的告誡程序，期能使洗錢新制穩健上路緩解案量。

此外，為使詐欺案卷減量、程序簡化，警政署2023年6月16日函令各警分局執行「被告全國總歸戶計畫」，針對同一被告幫助詐欺案件，統一由被告戶籍所在地分局移送偵辦。法務部近期將召開檢討會議，瞭解總歸戶計畫有無落實運作情形，並滾動檢討修正，期儘速有效降低詐欺量。

為使檢察官全力辦理2024年總統副總統及立法委員二合一選舉查察工作，法務部已於2023年9月19日通函各檢察機關，自2023年11月1日起至2024年2月15日止，暫停實施「檢察機關辦案期限及防止稽延實施要點」的各項檢察官辦案期限管考，期能藉此減輕檢察官辦案負荷。

法務部強調，因應打詐業務，已提出檢察官助理機制併行，進用100名檢察官助理，初步執行至2024年底，各地檢均已開始招聘，法務部亦已提出工作項目指引；且為推動檢察官助理法制化，將於近期召開檢察官助理法制化研商會議，持續增加檢察官輔助人力，有效打擊犯罪、疏減案源。

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