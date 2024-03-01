宜蘭縣國小附幼特教班爆體罰！女師罰6萬 名列不適任教師系統

宜蘭縣某公立國小附設幼兒園的學前特教班傳出體罰事件，宜蘭縣政府認定此案「情節重大」，進行裁處。（資料照）

2024/03/01 19:41

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣某公立國小附設幼兒園的學前特教班傳出體罰事件，宜蘭縣政府說，縣府認定此案「情節重大」，裁處涉案老師6萬元罰鍰，同時公布名字於不適任教師系統，全案勿枉勿縱，秉公處理，絕無徇私包庇情事。

縣府教育處說，該名女老師是代理老師，在校服務不到2個月，校方得知案件之後，隨即向上通報，並要求該師不可接觸學生，該師則申請離職。

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教育處指出，去年10月19日接到通報後，依法於同月27日召開審查小組會議，會議決議組成調查小組細查。調查小組於10月至11月到校訪談兩次，將調查報告提送縣府認定委員會。

認定委員會12月召開認定會議，認為該師體罰幼生屬實，事件發生頻率偏高，屬於「情節重大」的體罰行為，違反教保服務人員條例，教保服務機構應終止與其契約，教保機構負責人處6000元罰鍰，並限期改善。

至於該名老師除了面臨6萬元罰鍰，1年不得聘、任或進用為教保服務人員，名字也被公布於不適任教師系統3年，供各縣市查詢。

家長與立委主張「縣府調查後，認定非屬情節重大」，教育處卻稱「情節重大並進行裁處」？教育處表示，在兩次調查期間，確實有部分委員認為非屬情節重大，但整起案件的結論，仍以縣府認定委員會為準，委員會認為「情節重大」，依其違法行為、發生頻率、犯後態度、幼生受傷情形等面向綜合評估，並做出處分。

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