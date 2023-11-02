孤立學生還強壓道歉致受傷 國小女代課老師判罰金5千元

國小女代課老師孤立學生還強壓道歉致受傷，新北地院判罰金5千元。（資料照）

2023/11/02 13:48

〔記者王定傳／新北報導〕一名患有注意力不足過動症的8歲學童經常擾亂上課秩序、口出穢言，1名國小女代課老師制止無效，用「愛的小手」體罰、孤立這名學童。去年間，這名學童誤會另一名學童被罰不能下課，出手阻止對方加入遊戲，女代課老師聽聞後，強捏該童右肩大力往下壓要求鄭重道歉，致學童受傷挨告，新北地院審理後依過失傷害罪，判處傅女罰金5千元。

檢警調查，該童患有注意力不足過動症，常擾亂上課秩序、口出穢言、拉扯同學、頂撞老師等偏差行為，女代課老師制止無效，自去年10月起，屢次以罰站、半蹲或「愛的小手」打手心、手臂等方式體罰（涉傷害部分未提告），也曾持書本丟擲該童或拍打背部。

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社工師通報兒少保護案件後，該校輔導室主任曾出面與女老師溝通，促請她改善管教方式，但因雙方溝通不良，女老師時有情緒失控、朝該童大吼辱罵行為，甚至限制該童參與班級團體活動等方式予以孤立。

檢警調查，去年12月間，該童因誤會一名學童被罰不得下課，伸手阻止對方加入遊戲；女老師聽聞後，要求該童道歉，但她認為該童音量微弱、沒有誠意，一時情緒失控，疏未注意拿捏力道輕重，出手抓捏該童右肩大力往下壓，要求鄭重道歉，致該童受有右肩痛、疑似挫傷傷害。

社工師再次通報兒少保護事件，並協同該童母親報警處理，偵辦時，女老師坦承犯行；至於是否構成傷害？檢方認為，女老師是因抓捏學童肩膀要求道歉時，力道控制不當，導致被害者受傷，主觀上無傷害故意，依過失傷害罪起訴，法官則認為她疏未注意拿捏力道輕重，違背教師應盡義務，判處罰金5千元。

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