省長、前MLB投手都罹難！多明尼加夜店坍塌搜救結束 184死200多傷

多明尼加共和國知名夜店「Jet Set」發生嚴重屋頂坍塌事故，包含歌手在內共有184人罹難，還有200多受傷。（路透）

2025/04/10 13:06

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕多明尼加共和國首都聖多明哥知名夜店「Jet Set」於當地時間週二（8日）凌晨發生嚴重屋頂坍塌事故，當時「Jet Set」正舉行知名歌手培瑞茲（Rubby Pérez）演唱會，現搜救工作告一段落，包含歌手在內共有184人罹難，還有200多人受傷。

綜合外媒報導，多明尼加知名夜店「Jet Set」在當地時間8日清晨無預警倒塌，當時場內正在舉行培瑞茲演唱會，場內有500名左右民眾遭到活埋，經過連日搶救，目前搜救生還者工作告一段落，至少有184人死亡，超過200人受傷，許多人傷勢嚴重。

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除了歌手培瑞茲以及樂團薩克斯風手罹難外，這場意外有許多名人也不幸死亡，包括前美國職棒大聯盟（MLB）知名投手多泰爾（Octavio Dotel）、前日職球員布蘭科（Tony Blanco），以及七屆大聯盟全明星強打克魯茲（Nelson Cruz）的妹妹、蒙特克里斯蒂省省長妮爾希（Nelsy Cruz）。

屋頂倒塌的原因目前尚不清楚，當局尚未公佈任何初步調查結果，多明尼加政府針對這此悲劇宣布全國哀悼3天。

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